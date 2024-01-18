https://sputnikarabic.ae/20240118/ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تداعيات-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1085144822.html

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T14:36+0000

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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن تفاقم الوضع في البحر الأحمر وتوسيع رقعة الصراع، سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط على المدى القصير.جاء ذلك بالتزامن مع توقعات منظمة أوبك بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط، على مدى العامين المقبلين، في ظل تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن تكون أسواق النفط في وضع مريح ومتوازن هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط، وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، وسيم بن حسين، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط مرتبط ببرودة الطقس في فصل الشتاء، الذي يتطلب استهلاك أكبر للوقود خاصة في الدول الأوروبية.من جهته يرى الخبير في أسواق النفط، هاشم عقل، أن البترول يعاني نتيجة ضعف الطلب نظرا لتراجع الأداء في الاقتصاد العالمي، معتبرا أن توقعات تعافي الطلب وزيادته ليست مبنية على أساس قوي.وبيّن أن التخفيضات التي تقوم بها أوبك حتى تحسن الأسعار والطلب على البترول يقابلها في الجهة الأخرى زيادة في الإنتاج من اللاعبين الآخرين خاصة الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.أما الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، أبو بكر الديب، فيرى أن الوضع الاقتصادي العالمي يأتي نتيجة انعكاس التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط الذي بات على صفيح ساخن.وأشار إلى أنه إذا تضرر الشرق الأوسط وحدثت به قلاقل جيوسياسية، المتزايدة حاليا، فإن ذلك يعني تعطل في إمدادات الطاقة على مستوى العالم.

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