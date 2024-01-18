https://sputnikarabic.ae/20240118/البحرين-تنضم-لمعاهدة-الحفاظ-على-صقر-الجير-1085147734.html

البحرين تنضم لمعاهدة الحفاظ على صقر الجير

البحرين تنضم لمعاهدة الحفاظ على صقر الجير

انضمت البحرين إلى إعلان الحفاظ على صقر الجير، الذي اعتمدته روسيا وخمس دول أخرى في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T15:31+0000

2024-01-18T15:31+0000

2024-01-18T15:31+0000

البحرين

العالم

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وأصبحت مملكة البحرين الدولة السابعة التي تنضم إلى إعلان النوايا للحفاظ على صقر الجير (يعد من أضخم أنواع الصقور). واعتمدت الوثيقة روسيا والصين وقيرغيزستان وكازاخستان ومنغوليا والإمارات، في إطار المنتدى الدولي "يوم الصقر" الذي انعقد لأول مرة في فلاديفوستوك في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن. وكان منظم الحدث هو مؤسسة "Roscongres".ويعد تنفيذ المشروع عنصرًا هامًا في برنامج تربية الطيور النادرة والحفاظ على التنوع البيولوجي في الشرق الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، يساعد عمل المركز في تنفيذ المشاريع البيئية الدولية المشتركة والتبادل الثقافي والعلمي، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدول التي أيدت الإعلان.ولتنفيذ برامج الحفاظ على أنواع الطيور النادرة وتنمية التعاون الدولي في هذا الاتجاه، تم إنشاء مركز كامتشاتكا الدولي للصقور في عام 2022، نيابة عن الرئيس الروسي، وتم توفير مخزون التربية من قبل شركاء عرب.وكان اعتماد إعلان المبادرة من روسيا. وتعزز الوثيقة تطوير التعاون الدولي في إنشاء آليات لمنع الصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع بالطيور النادرة. وحددت مجالات العمل الرئيسية في مجال الحفاظ على وزيادة أعداد الطيور الجارحة النادرة، والتي يتناقص عددها بسبب فقدان الموائل وتدهورها وتفتيتها، ونفاد الإمدادات الغذائية، والصيد غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالطيور.تأسس الصندوق في عام 2007، بهدف تعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. تقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطية القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية الروسية والعالمية بشكل شامل.وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 208 دول ومناطق، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا، ويشارك أكثر من 5000 خبير في روسيا والخارج في العمل التحليلي.

https://sputnikarabic.ae/20240118/دراسة-تتوصل-لطريقة-أكل-تضمن-نوما-عميقا-1085138509.html

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