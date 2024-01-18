https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الأمريكي-يؤكد-شن-ضربات-استهدفت-14-صاروخا-لجماعة-أنصار-الله-في-اليمن-1085123622.html

الجيش الأمريكي يؤكد شن ضربات استهدفت 14 صاروخا لجماعة "أنصار الله" في اليمن

الجيش الأمريكي يؤكد شن ضربات استهدفت 14 صاروخا لجماعة "أنصار الله" في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، شن ضربات استهدفت 14 صاروخًا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كانت معدة للإطلاق من اليمن. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T01:53+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات على 14 صاروخًا لجماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران تم تحميلها لإطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. مثلت هذه الصواريخ التي تم إطلاقها على قضبان الإطلاق تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والتزامها الأصيل بالدفاع عن نفسها".وأضاف البيان: "ستؤدي هذه الضربات، بجانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن". ويأتي القصف الجوي غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة أمريكية تحمل إسم "جينكو بيكاردي" في خليج عدن، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة قصف سفينة يونانية إسمها "زوغرافيا" في البحر الأحمر.وبوقت سابق من الأربعاء، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.وذكرت الخارجية الأمريكية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، معتبرةً أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، على حد قولها.ويأتي القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" بالإرهاب غداة إعلان الجماعة استهداف سفينة يونانية تحمل اسم (زوغرافيا) بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل "بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات تحذيرية" لقوات الجماعة جنوبي البحر الأحمر.ويعد الاستهداف هو الثالث لـ "أنصار الله" خلال 72 ساعة، إذ تبنت الجماعة يوم الاثنين الماضي، هجومًا بالصواريخ على سفينة حاويات تحمل اسم "نسر جبل طارق" ترفع علم جزر مارشال، وتملكها وتديرها الولايات المتحدة، في خليج عدن.وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجومًا واسعًا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردًا على العمليات البحرية للجماعة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 14 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينة-أمريكية-في-خليج-عدن-1085122286.html

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