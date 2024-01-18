https://sputnikarabic.ae/20240118/سلسلة-غارات-أمريكية-وبريطانية-تستهدف-مواقع-لـ-أنصار-الله-في-5-محافظات-باليمن-1085123358.html

سلسلة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف مواقع لـ "أنصار الله" في 5 محافظات باليمن

سلسلة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف مواقع لـ "أنصار الله" في 5 محافظات باليمن

نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في عدد من المحافظات في اليمن. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T01:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار لوكالة "سبوتنيك" بأن ثلاث غارات جوية عنيفة استهدفت معسكرًا لـ "أنصار الله" في منطقة القرن جنوب مدينة ذمار، فيما قال شهود عيان في محافظة صعدة (معقل جماعة أنصار الله) شمال اليمن، إن "قصفًا جويًا طال مواقع للجماعة في جبل الصمع بالضواحي الغربية لمدينة صعدة، وفي مديرية مجَّز شمال غربي صعدة".في السياق، استهدفت طائرات أمريكية وبريطانية معسكرًا لـ "أنصار الله" قرب مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، في حين تعرضت مواقع أخرى للجماعة في مديرية الصومعة شرق محافظة البيضاء وسط البلاد إلى قصف جوي مماثل، حسب ما أبلغ مصدر في السلطة المحلية في المحافظة لـ "سبوتنيك".كما أفاد مصدر عسكري يمني في مدينة تعز جنوب غربي اليمن لـ "سبوتنيك" بأن غارات جوية استهدفت ثكنة لـ "أنصار الله" في محيط مطار تعز.من جانبه، قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي.بي.إس" الأميركية إن "إن "الولايات المتحدة نفذت جولتها الرابعة من الضربات ضد أهداف الحوثيين (جماعة أنصار الله) في اليمن بعد أن واصل الحوثيون استهداف السفن التجارية "، مضيفًا أن "الضربات استهدفت عدة مواقع كانت معدة لشن هجمات".ويأتي القصف الجوي غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة أميركية تحمل إسم "جينكو بيكاردي" في خليج عدن، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة قصف سفينة يونانية إسمها "زوغرافيا" في البحر الأحمر.وبوقت سابق من الأربعاء، أعلنت الخارجية الأميركية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.وذكرت الخارجية الأمريكية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، معتبرةً أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، على حد قولها.ويأتي القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" بالإرهاب غداة إعلان الجماعة استهداف سفينة يونانية تحمل اسم (زوغرافيا) بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل "بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات تحذيرية" لقوات الجماعة جنوبي البحر الأحمر.ويعد الاستهداف هو الثالث لـ "أنصار الله" خلال 72 ساعة، إذ تبنت الجماعة يوم الاثنين الماضي، هجومًا بالصواريخ على سفينة حاويات تحمل اسم "نسر جبل طارق" ترفع علم جزر مارشال، وتملكها وتديرها الولايات المتحدة، في خليج عدن.وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجومًا واسعًا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردًا على العمليات البحرية للجماعة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 14 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن