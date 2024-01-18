https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الإسرائيلي-ينتشل-21-جثة-من-مقبرة-في-غزة-وينقلها-إلى-إسرائيل-لفحص-حمضها-النووي--1085155363.html
الجيش الإسرائيلي ينتشل 21 جثة من مقبرة في غزة وينقلها إلى إسرائيل لفحص حمضها النووي
الجيش الإسرائيلي ينتشل 21 جثة من مقبرة في غزة وينقلها إلى إسرائيل لفحص حمضها النووي
عثر الجيش الإسرائيلي على 21 جثة جنوبي قطاع غزة وقام بنقلها إلى إسرائيل لفحص حمضها النووي، إثر الاشتباه بأن تكون الجثث لمحتجزين إسرائيليين داخل القطاع. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T18:52+0000
2024-01-18T18:52+0000
2024-01-18T18:52+0000
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وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه "خلال عملية عسكرية الليلة الماضية في مقبرة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة عثر مقاتلونا على 21 جثة مدفونة ونقلوها إلى إسرائيل".وأضافت القناة أنه "تم نقل الجثث لإجراء فحوصات الحمض النووي عليها، ولم تثبت الفحوصات حتى الآن أنها جثث لإسرائيليين مختطفين لدى حماس".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240118/نتنياهو-الحرب-ستستمر-والنصر-سيستغرق-أشهرا-عديدة-ونحن-نقاتل-لتحقيقه-1085153474.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي ينتشل 21 جثة من مقبرة في غزة وينقلها إلى إسرائيل لفحص حمضها النووي
عثر الجيش الإسرائيلي على 21 جثة جنوبي قطاع غزة وقام بنقلها إلى إسرائيل لفحص حمضها النووي، إثر الاشتباه بأن تكون الجثث لمحتجزين إسرائيليين داخل القطاع.
وأفادت
القناة 14 الإسرائيلية بأنه "خلال عملية عسكرية الليلة الماضية في مقبرة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة عثر مقاتلونا على 21 جثة مدفونة ونقلوها إلى إسرائيل".
وأضافت القناة أنه "تم نقل الجثث لإجراء فحوصات الحمض النووي عليها، ولم تثبت الفحوصات حتى الآن أنها جثث لإسرائيليين مختطفين لدى حماس".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس
" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.