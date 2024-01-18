https://sputnikarabic.ae/20240118/القسام-تؤكد-تفجير-منزل-بقوة-إسرائيلية-راجلة-عاجل-1085136557.html

"القسام" تؤكد تفجير منزل بقوة إسرائيلية راجلة

"القسام" تؤكد تفجير منزل بقوة إسرائيلية راجلة

أفادت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن مقاتليها فجروا منزلا بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

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كتائب القسام

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

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وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم للمنزل".وتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت كتائب "القسام"، في بيان، تنفيد عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، تم فيها استهداف 6 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند، وقنص 4 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "TBG" وأجهزوا عليها من مسافة صفر. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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