https://sputnikarabic.ae/20240118/الناتو-يوبخ-سكان-الدول-الغربية-1085154231.html
الناتو "يوبخ" سكان الدول الغربية
الناتو "يوبخ" سكان الدول الغربية
أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الجيش يفعل الكثير لضمان القدرات الدفاعية لدول الناتو، ولكن حان الوقت لكل من... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T18:22+0000
2024-01-18T18:22+0000
2024-01-18T18:22+0000
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وقال باور خلال مؤتمر صحفي: "على مدى العام الماضي، قام الجيش بالكثير في المسائل الدفاعية، لكن مجتمعاتنا لم تدرك أنه ليس فقط الجيش يجب أن يتصرف في حالة الحرب، بل المجتمع بأكمله سيشارك في هذا، سواء أحببنا ذلك أم لا".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع روسيا.وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي، لكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/دبلوماسي-أوكراني-سابق-يستغيث-بـالناتو-لانتشال-كييف-من-الهزيمة--1085127981.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
الناتو "يوبخ" سكان الدول الغربية
أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الجيش يفعل الكثير لضمان القدرات الدفاعية لدول الناتو، ولكن حان الوقت لكل من السكان المدنيين والقطاع الصناعي لإدراك دورهم في هذا الأمر.
وقال باور خلال مؤتمر صحفي: "على مدى العام الماضي، قام الجيش بالكثير في المسائل الدفاعية، لكن مجتمعاتنا لم تدرك أنه ليس فقط الجيش يجب أن يتصرف في حالة الحرب، بل المجتمع بأكمله سيشارك في هذا، سواء أحببنا ذلك أم لا".
وأضاف: "شكل الناتو مجموعات تكتيكية جديدة وسيقوم بإجراء تدريبات غير مسبوقة على نطاق واسع، لكننا بحاجة أيضًا إلى مناقشة القاعدة الصناعية، وعلى السكان أن يدركوا أنهم جزء من الحل".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"
(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع روسيا.
وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".
وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي، لكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.