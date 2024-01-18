https://sputnikarabic.ae/20240118/باريس-تحاول-نفي-وجود-مرتزقة-فرنسيين-يقاتلون-مع-القوات-الأوكرانية-وتتهم-روسيا-بـ-التلاعب--1085154632.html
باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"
باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"
حاولت وزارة الخارجية الفرنسية، رغم وجود أدلة كثيرة على وجود مرتزقة أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا ويقاتلون في... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T18:32+0000
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وذكرت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه "ليس لدى فرنسا مرتزقة سواءً في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"
حاولت وزارة الخارجية الفرنسية، رغم وجود أدلة كثيرة على وجود مرتزقة أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا ويقاتلون في الوحدات الأوكرانية.
وذكرت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه "ليس لدى فرنسا مرتزقة سواءً في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".
ونقلت وكالة "فرانس برس"، بأن الخارجية الفرنسية وصفت القضاء على العشرات من المرتزقة الفرنسيين في خاركوف، بأنه "تلاعب صارخ آخر من قبل الروس"، بحسب زعمهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة
على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.