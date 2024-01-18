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https://sputnikarabic.ae/20240118/باريس-تحاول-نفي-وجود-مرتزقة-فرنسيين-يقاتلون-مع-القوات-الأوكرانية-وتتهم-روسيا-بـ-التلاعب--1085154632.html
باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"
باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"
حاولت وزارة الخارجية الفرنسية، رغم وجود أدلة كثيرة على وجود مرتزقة أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا ويقاتلون في... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T18:32+0000
2024-01-18T18:32+0000
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وذكرت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه "ليس لدى فرنسا مرتزقة سواءً في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

باريس تحاول نفي وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون مع القوات الأوكرانية وتتهم روسيا بـ "التلاعب"

18:32 GMT 18.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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حاولت وزارة الخارجية الفرنسية، رغم وجود أدلة كثيرة على وجود مرتزقة أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا ويقاتلون في الوحدات الأوكرانية.
وذكرت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه "ليس لدى فرنسا مرتزقة سواءً في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، بأن الخارجية الفرنسية وصفت القضاء على العشرات من المرتزقة الفرنسيين في خاركوف، بأنه "تلاعب صارخ آخر من قبل الروس"، بحسب زعمهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة أجانب في خاركوف
15:41 GMT
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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