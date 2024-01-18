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https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة أجانب في خاركوف
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة أجانب في خاركوف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T15:41+0000
2024-01-18T15:42+0000
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة أجانب في خاركوف

15:41 GMT 18.01.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 18.01.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بعد تدمير القوات الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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