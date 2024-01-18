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https://sputnikarabic.ae/20240118/بايدن-يعترف-بأن-أقلية-صغيرة-في-الكونغرس-يمكن-أن-تعرقل-المساعدات-إلى-كييف-1085157152.html
بايدن يعترف بأن "أقلية صغيرة" في الكونغرس يمكن أن تعرقل المساعدات إلى كييف
بايدن يعترف بأن "أقلية صغيرة" في الكونغرس يمكن أن تعرقل المساعدات إلى كييف
اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قد تظل محظورة بسبب جهود "أقلية صغيرة" من أعضاء الكونغرس، ووصف مثل هذا السيناريو بأنه "كارثة". 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T20:37+0000
2024-01-18T20:37+0000
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وقال بايدن، الذي ناقش هذه القضية مع قيادة السلطة التشريعية، للصحفيين إن "الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس يؤيدون المساعدة إلى أوكرانيا".ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا نفدت في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنهم غير قادرين على الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن يعترف بأن "أقلية صغيرة" في الكونغرس يمكن أن تعرقل المساعدات إلى كييف

20:37 GMT 18.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قد تظل محظورة بسبب جهود "أقلية صغيرة" من أعضاء الكونغرس، ووصف مثل هذا السيناريو بأنه "كارثة".
وقال بايدن، الذي ناقش هذه القضية مع قيادة السلطة التشريعية، للصحفيين إن "الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس يؤيدون المساعدة إلى أوكرانيا".
وتابع: "السؤال هو ما إذا كانت ستسيطر عليها أقلية صغيرة، الأمر الذي سيكون كارثيا".
ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.
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وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا نفدت في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنهم غير قادرين على الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
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