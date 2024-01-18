https://sputnikarabic.ae/20240118/جنرال-أوكراني-سابق-يتهم-نظام-كييف-بإلقاء-المواطنين-إلى-التهلكة--1085126487.html
جنرال أوكراني سابق يتهم نظام كييف بإلقاء المواطنين إلى التهلكة
جنرال أوكراني سابق يتهم نظام كييف بإلقاء المواطنين إلى التهلكة
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T07:53+0000
2024-01-18T07:53+0000
2024-01-18T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "Newsroom": "خطاب ممتاز للسيد كوليبا (وزير الخارجية الأوكراني). لدي سؤال، هل تم تزويد جميع سكان أوكرانيا بالمجارف؟ والمجرفة هي سلاح! وبالمجرفة يمكنك حفر عدد كبير من الخنادق. ومع ذلك، فإن السؤال حول المجارف نفس السؤال أين تلك المليار شجرة؟ إذن هذه شعبوية عارية لا أكثر ولا أقل".واتهم كريفونوس كييف بمحاولة خداع الناس وإلقائهم في "مفرمة لحم الحرب".وفي وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، بأن القوات الأوكرانية ستضطر إلى القتال بالمجارف إذا نفدت الأسلحة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-بريطاني-يكشف-عن-رغبة-زيلينسكي-بـالقضاء-على-منافسيه-1084964595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
جنرال أوكراني سابق يتهم نظام كييف بإلقاء المواطنين إلى التهلكة
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية.
وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "Newsroom": "خطاب ممتاز للسيد كوليبا (وزير الخارجية الأوكراني). لدي سؤال، هل تم تزويد جميع سكان أوكرانيا بالمجارف؟ والمجرفة هي سلاح! وبالمجرفة يمكنك حفر عدد كبير من الخنادق. ومع ذلك، فإن السؤال حول المجارف نفس السؤال أين تلك المليار شجرة؟ إذن هذه شعبوية عارية لا أكثر ولا أقل".
وأشار الجنرال أيضًا إلى أنه "غاضب" من خطط الحكومة لإنتاج طائرات من دون طيار في كل منزل، وأردف بالقول إن برنامج "الطائرة من دون طيار في كل بيت" تم إنشاؤه من أجل خفض الميزانية والقدرة على الهروب من مسؤولية الإنتاج.
واتهم كريفونوس كييف بمحاولة خداع الناس وإلقائهم في "مفرمة لحم الحرب".
وفي وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، بأن القوات الأوكرانية ستضطر إلى القتال بالمجارف إذا نفدت الأسلحة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.