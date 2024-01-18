https://sputnikarabic.ae/20240118/سيناتور-فرنسي-أوكرانيا-تستهلك-في-غضون-أيام-ما-تنتجه-فرنسا-من-القذائف-المدفعية-خلال-سنة-1085124525.html
سيناتور فرنسي: أوكرانيا تستهلك في غضون أيام ما تنتجه فرنسا من القذائف المدفعية خلال سنة
سيناتور فرنسي: أوكرانيا تستهلك في غضون أيام ما تنتجه فرنسا من القذائف المدفعية خلال سنة
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، سيدريك بيرين، أن أوكرانيا تستهلك كميات ضخمة من القذائف المدفعية، في غضون أيام... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T05:18+0000
2024-01-18T05:18+0000
2024-01-18T05:18+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب بيرين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق ما بين 5 إلى 8 آلاف قذيفة من عيار 155 ملم يوميًا، إذ تنتج فرنسا منها نحو 20 ألف قذيفة سنويا.وتابع السيناتور الفرنسي بالقول إن أوكرانيا تستخدم هذا العدد من القذائف في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يتحقق أبدا.وفي 11 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة "الناتو" في فيلنيوس عن قرار نقل قذائف بعيدة المدى إلى كييف "لدعم" هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة "LCI" الفرنسية، أن ماكرون يتحدث عن صواريخ "سكالب"، التي تعد معادلة لصواريخ "ستورم شادو"، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230807/أوكرانيا-تحصل-على-صواريخ-سكالب-من-فرنسا-1079841824.html
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العالم
سيناتور فرنسي: أوكرانيا تستهلك في غضون أيام ما تنتجه فرنسا من القذائف المدفعية خلال سنة
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، سيدريك بيرين، أن أوكرانيا تستهلك كميات ضخمة من القذائف المدفعية، في غضون أيام قليلة، والذي يعادل إنتاج فرنسا السنوي من القذائف.
وبحسب بيرين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق ما بين 5 إلى 8 آلاف قذيفة من عيار 155 ملم يوميًا، إذ تنتج فرنسا منها نحو 20 ألف قذيفة سنويا.
وتابع السيناتور الفرنسي بالقول إن أوكرانيا تستخدم هذا العدد من القذائف في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.
وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يتحقق أبدا.
وفي 11 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة "الناتو" في فيلنيوس عن قرار نقل قذائف بعيدة المدى إلى كييف "لدعم" هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة "LCI" الفرنسية، أن ماكرون يتحدث عن صواريخ "سكالب"، التي تعد معادلة لصواريخ "ستورم شادو"، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.