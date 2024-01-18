https://sputnikarabic.ae/20240118/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة-يشعلون-النيران-ويغلقون-طريقا-في-تل-أبيب-فيديو-1085157677.html
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يشعلون النيران ويغلقون طريقا في تل أبيب... فيديو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يشعلون النيران ويغلقون طريقا في تل أبيب... فيديو
قامت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بالتظاهر وإغلاق طريقا في تل أبيب مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى صفقة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T20:41+0000
2024-01-18T20:41+0000
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وحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أغلقت عائلات المحتجزين بإغلاق طريق آيالون في تل أبيب، مطالبين بصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح ذويهم.وأضافت الهيئة أن أهالي المحتجزين أشعلوا النيران على الطريق الذي قاموا بإغلاقه ومنع المرور به.وأضافوا: "هذا هو الوقت المناسب لبدء نضال عام واسع النطاق لعائلات المحتجزين".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الإسرائيلي-ينتشل-21-جثة-من-مقبرة-في-غزة-وينقلها-إلى-إسرائيل-لفحص-حمضها-النووي--1085155363.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يشعلون النيران ويغلقون طريقا في تل أبيب... فيديو
قامت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بالتظاهر وإغلاق طريقا في تل أبيب مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى صفقة جديدة للإفراج عنهم.
وحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أغلقت عائلات المحتجزين بإغلاق طريق آيالون في تل أبيب، مطالبين بصفقة
تؤدي إلى إطلاق سراح ذويهم.
وأضافت الهيئة أن أهالي المحتجزين أشعلوا النيران على الطريق الذي قاموا بإغلاقه ومنع المرور به.
ونقلت الهيئة عن المتظاهرين قولهم، "إذا كانت الحكومة التي تخلت عنهم غير قادرة على المضي قدماً في صفقة على الفور، فعليها إفساح المجال لمسؤول آخر يمكنه فعل ذلك".
وأضافوا: "هذا هو الوقت المناسب لبدء نضال عام واسع النطاق لعائلات المحتجزين".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس
" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.