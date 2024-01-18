https://sputnikarabic.ae/20240118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-أميركية-قرب-مطار-أربيل-بالطيران-المسير-1085159647.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسير
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الخميس، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق بطائرات مسيرة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T21:58+0000
2024-01-18T21:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلاً لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأميركية في سوريا والعراق.ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".وفي سياق متصل، ينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240116/هل-تدفع-هجمات-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-وإدلب-نحو-سيناريو-الكل-ضد-الكل-1085076234.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, قطاع غزة
العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, قطاع غزة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسير
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الخميس، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق بطائرات مسيرة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".
وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلاً لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأميركية في سوريا والعراق.
ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
وفي سياق متصل، ينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية
، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.