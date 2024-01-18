https://sputnikarabic.ae/20240118/قائد-قوات-الناتو-السابق-يحرض-على-دعم-نظام-كييف-لضرب-جمهورية-القرم-الروسية-1085125933.html
قائد قوات "الناتو" السابق يحرض على دعم نظام كييف لضرب جمهورية القرم الروسية
قائد قوات "الناتو" السابق يحرض على دعم نظام كييف لضرب جمهورية القرم الروسية
دعا القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلاف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في ضرب جمهورية القرم الروسية. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T07:21+0000
2024-01-18T07:21+0000
2024-01-18T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بريدلاف، قوله: "إذا أعطينا أوكرانيا فرصة ضرب شبه جزيرة القرم، فإن روسيا سوف تضطر إلى إعادة التفكير في موقفها هناك".وقال الكاتب غلين هوارد، للصحيفة: "الخطوة التالية في البحر الأسود بالنسبة للغرب ستكون مساعدة كييف في مهاجمة شبه جزيرة القرم ... وقطع الخدمات اللوجستية للجيش الروسي العامل في جنوب أوكرانيا".وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الغرب يشارك في حرب مباشرة ضد روسيا، وتنبؤات نهاية العالم أصبحت أقرب.كما يحاول نظام كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق، بأن دول الغرب الجماعي تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، عبر دعمها نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240108/سلطات-القرم-انهيار-أوكرانيا-أمر-لا-مفر-منه-1084791824.html
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روسيا, العالم
قائد قوات "الناتو" السابق يحرض على دعم نظام كييف لضرب جمهورية القرم الروسية
دعا القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلاف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في ضرب جمهورية القرم الروسية.
ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بريدلاف، قوله: "إذا أعطينا أوكرانيا فرصة ضرب شبه جزيرة القرم، فإن روسيا سوف تضطر إلى إعادة التفكير في موقفها هناك".
وأضاف: "اضربوهم (القوات الروسية) بكل شيء، واضربوهم مرات عدة، ومزوقوهم أشلاء".
وقال الكاتب غلين هوارد، للصحيفة: "الخطوة التالية في البحر الأسود بالنسبة للغرب ستكون مساعدة كييف في مهاجمة شبه جزيرة القرم ... وقطع الخدمات اللوجستية للجيش الروسي العامل في جنوب أوكرانيا".
ووفقا له، فإن زيلينسكي طلب من الغرب صواريخ كروز ألمانية من طراز "توروس"، لكن المسؤولين الألمان رفضوا طلب أوكرانيا، بسبب مخاوف من تصعيد الصراع.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الغرب يشارك في حرب مباشرة ضد روسيا، وتنبؤات نهاية العالم أصبحت أقرب.
إلى ذلك، يواصل نظام كييف، بدعم غربي، محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق، بأن دول الغرب الجماعي تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، عبر دعمها نظام كييف.