https://sputnikarabic.ae/20240118/لافروف-يولي-اهتماما-خاصا-للشرق-الأوسط-في-مؤتمره-الصحفي-1085141633.html
لافروف يولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط في مؤتمره الصحفي
لافروف يولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط في مؤتمره الصحفي
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يتحدث في مؤتمره الصحفي السنوي عن قضايا الشرق الأوسط؛ مجلس الشيوخ يدرس تحديد شروطه لتقديم المساعدات لإسرائيل؛ البرلمان الألماني يرفض... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T14:12+0000
2024-01-18T14:12+0000
2024-01-18T14:12+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085141054_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_00d8a77581fea5c6f776291679b20edc.png
لافروف يولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط في مؤتمره الصحفي
لافروف يولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط في مؤتمره الصحفي
أولى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي يجيب به على أسئلة الصحافيين أهمية خاصة لما يحدث في الشرق الأوسط من توتر وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة وعدوان بريطاني أمريكي على اليمن، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه:خبير: أمريكا تخسر على المستوى الدولي بسبب إسرائيلرفض مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، ورغم رفض مشروع القرار، إلا أنه يعكس القلق المتزايد، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أليف صباغ:خبير: كل المساعدات الغربية لأوكرانيا ذهبت أدراج الرياحصوت البرلمان الألماني ضد قرار كتلة المعارضة، الذي طالب مجلس الوزراء بنقل صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى أوكرانيا.بهذا الخصوص، قال رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085141054_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_437ea7a4ae8aeec7037ee66fea2010fb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
لافروف يولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط في مؤتمره الصحفي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يتحدث في مؤتمره الصحفي السنوي عن قضايا الشرق الأوسط؛ مجلس الشيوخ يدرس تحديد شروطه لتقديم المساعدات لإسرائيل؛ البرلمان الألماني يرفض إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.
أولى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي يجيب به على أسئلة الصحافيين أهمية خاصة لما يحدث في الشرق الأوسط من توتر وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة وعدوان بريطاني أمريكي على اليمن، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه:
"قضايا الشرق الأوسط تشكل اهتماما محوريا للسياسة الخارجية الروسية ورأينا موقف روسيا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والدور الأمريكي غير الفاعل الذي يدعم المصالح الإسرائيلية فقط ما شكل معضلة في طريق أي حل سياسي، وهذه الأزمة لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار المباشر وبمشاركة الأطراف الإقليميين. لكن الولايات المتحدة لا تتبع القوانين الدولية وإنما وضعت لنفسها قواعدها الخاصة التي تتصرف استنادا لها".
خبير: أمريكا تخسر على المستوى الدولي بسبب إسرائيل
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، ورغم رفض مشروع القرار، إلا أنه يعكس القلق المتزايد، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أليف صباغ:
"توجد خلافات على إدارة الحرب وعلى أهداف الحرب فأمريكا تريد أن تستغل الإنجازات العسكرية الإسرائيلية بأن تعيد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وإسرائيل لا تريد أي سلطة فلسطينية حتى أن نتانياهو يرفض أن يحدِّد ماذا يريد بعد انتهاء الحرب وكيف يريد أن يرى قطاع غزة، لذلك هناك خلافات حقيقة، بالإضافة إلى أن الدوافع الأساسية للحرب هي مختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تراها دوافع سياسية وعسكرية وبين إسرائيل التي تراها دوافع دينية للإبادة لذلك أمريكا تخسر على المستوى الدولي وإسرائيل لا تقدر هذه الخسارة".
خبير: كل المساعدات الغربية لأوكرانيا ذهبت أدراج الرياح
صوت البرلمان الألماني ضد قرار كتلة المعارضة، الذي طالب مجلس الوزراء بنقل صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى أوكرانيا.
بهذا الخصوص، قال رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم:
"ماذا استفادت أوروبا وألمانيا تحديدا أو حتى الناتو من كل الدعم المقدم لأوكرانيا؟ كله ذهب أدراج الرياح، فالضربات التي تلقتها المساعدات العسكرية دمرتها روسيا وهي أعلنت أكثر من مرة أن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى رد روسي مباشر على الناتو، حتى فرنسا، موقفها غير مفهوم فما مصلحتها من الانخراط في هذا الصراع؟ وهم يدركون أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة لا تستطيع مواجهة القوة العسكرية الروسية، لهذا لا طائل من السياسات الغربية والتضحية بالشعوب وبالاقتصاد لكن هذه هي العقلية الغربية الاستعمارية والعنجهية المستكبرة لأنهم يعتقدون أنهم ما زالوا أقوى دول العالم ويستطيعون التحكم بكل شيء وحكم العالم والسيطرة عليه".
التفاصيل في الملف الصوتي...