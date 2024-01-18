https://sputnikarabic.ae/20240118/مناطق-مدنية-إيرانية-تتعرض-للدمار-إثر-القصف-الباكستاني-فيديو-1085124939.html
مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو
مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو
شنت القوات المسلحة الباكستانية ضربات جوية صاروخية داخل الأراضي الإيرانية، حيث أعلن الجيش الباكستاني عن استهداف مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T05:44+0000
2024-01-18T05:44+0000
2024-01-18T05:44+0000
العالم
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الضربة الباكستانية على مقاطعتي سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان.وأظهرت المقاطع والصور المنتشرة الدمار الذي خلّفته الضربة في مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو
شنت القوات المسلحة الباكستانية ضربات جوية صاروخية داخل الأراضي الإيرانية، حيث أعلن الجيش الباكستاني عن استهداف مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الضربة الباكستانية على مقاطعتي سيستان وبلوشستان
، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وأظهرت المقاطع والصور المنتشرة الدمار الذي خلّفته الضربة في مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.