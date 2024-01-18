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https://sputnikarabic.ae/20240118/مناطق-مدنية-إيرانية-تتعرض-للدمار-إثر-القصف-الباكستاني-فيديو-1085124939.html
مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو
مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو
شنت القوات المسلحة الباكستانية ضربات جوية صاروخية داخل الأراضي الإيرانية، حيث أعلن الجيش الباكستاني عن استهداف مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T05:44+0000
2024-01-18T05:44+0000
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الضربة الباكستانية على مقاطعتي سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان.وأظهرت المقاطع والصور المنتشرة الدمار الذي خلّفته الضربة في مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
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مناطق مدنية إيرانية تتعرض للدمار إثر القصف الباكستاني.. فيديو

05:44 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / Shwan Mohammedالوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
الوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / Shwan Mohammed
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شنت القوات المسلحة الباكستانية ضربات جوية صاروخية داخل الأراضي الإيرانية، حيث أعلن الجيش الباكستاني عن استهداف مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الضربة الباكستانية على مقاطعتي سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وأظهرت المقاطع والصور المنتشرة الدمار الذي خلّفته الضربة في مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
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