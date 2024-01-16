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الحرس الثوري الإيراني يستهدف "جيش العدل" في باكستان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الحرس الثوري الإيراني يستهدف "جيش العدل" في باكستان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T18:26+0000
2024-01-16T18:26+0000
الحرس الثوري الإيراني
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وأوضحت الوكالة في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة من القوات المسلحة الإيرانية) استهدف بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل"، الواقعة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية المتاخمة لإيران.وأضافت وكالة تسنيم أنه تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين. وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران كجماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقادت المعركة ضد حكومة الجمهورية الإسلامية.وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".
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الحرس الثوري الإيراني, باكستان, العالم
الحرس الثوري الإيراني, باكستان, العالم

الحرس الثوري الإيراني يستهدف "جيش العدل" في باكستان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

18:26 GMT 16.01.2024
© AFP 2023 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وأوضحت الوكالة في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة من القوات المسلحة الإيرانية) استهدف بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل"، الواقعة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية المتاخمة لإيران.
وأضافت وكالة تسنيم أنه تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وتظهر مقاطعة سيستان وبلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في الأخبار الإيرانية المتعلقة بمقتل حرس الحدود الذين يقاتلون تهريب المخدرات والإرهاب. وتتفاقم الحالة بسبب الوضع الاقتصادي والبيئي الصعب.

في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين.
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وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران كجماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقادت المعركة ضد حكومة الجمهورية الإسلامية.
وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.
وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".
وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".
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