https://sputnikarabic.ae/20240116/الحرس-الثوري-الإيراني-يستهدف-جيش-العدل-في-باكستان-بصواريخ-باليستية-وطائرات-مسيرة-1085070278.html

الحرس الثوري الإيراني يستهدف "جيش العدل" في باكستان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني يستهدف "جيش العدل" في باكستان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T18:26+0000

2024-01-16T18:26+0000

2024-01-16T18:26+0000

الحرس الثوري الإيراني

باكستان

العالم

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وأوضحت الوكالة في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة من القوات المسلحة الإيرانية) استهدف بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل"، الواقعة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية المتاخمة لإيران.وأضافت وكالة تسنيم أنه تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين. وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران كجماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقادت المعركة ضد حكومة الجمهورية الإسلامية.وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".

https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-الوزراء-العراقي-الضربة-الإيرانية-في-أربيل-كانت-عملا-عدوانيا-واضحا-ضدنا-1085066813.html

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الحرس الثوري الإيراني, باكستان, العالم