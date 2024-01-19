https://sputnikarabic.ae/20240119/الأمم-المتحدة-حول-لقاء-الخارجية-الروسية-وحماس-ندعم-أي-اتصالات-تؤدي-إلى-الإفراج-عن-المحتجزين-1085194563.html

الأمم المتحدة حول لقاء الخارجية الروسية و"حماس": ندعم أي اتصالات تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين

الأمم المتحدة حول لقاء الخارجية الروسية و"حماس": ندعم أي اتصالات تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم أي مباحثات من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T19:32+0000

2024-01-19T19:32+0000

2024-01-19T19:32+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

اسرائيل

روسيا

أخبار فلسطين اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تدعم المباحثات التي جرت في موسكو بين وزارة الخارجية الروسية وحركة حماس: "نحن ندعم المباحثات التي ستؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، والإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.وقالت حركة "حماس" في بيان لها على "تلغرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".وأضافت: "قد أجرى وفد القيادة مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة".بدوره، عبّر بوغدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، في حين أثنى الوفد على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20240119/تقرير-تفاهمات-وشيكة-حول-اتفاق-هدنة-طويلة-بين-حماس-وإسرائيل-يشمل-تبادل-أسرى-1085194394.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة