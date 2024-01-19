https://sputnikarabic.ae/20240119/الأمم-المتحدة-حول-لقاء-الخارجية-الروسية-وحماس-ندعم-أي-اتصالات-تؤدي-إلى-الإفراج-عن-المحتجزين-1085194563.html
الأمم المتحدة حول لقاء الخارجية الروسية و"حماس": ندعم أي اتصالات تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين
الأمم المتحدة حول لقاء الخارجية الروسية و"حماس": ندعم أي اتصالات تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم أي مباحثات من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تدعم المباحثات التي جرت في موسكو بين وزارة الخارجية الروسية وحركة حماس: "نحن ندعم المباحثات التي ستؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، والإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.وقالت حركة "حماس" في بيان لها على "تلغرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".وأضافت: "قد أجرى وفد القيادة مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة".بدوره، عبّر بوغدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، في حين أثنى الوفد على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240119/تقرير-تفاهمات-وشيكة-حول-اتفاق-هدنة-طويلة-بين-حماس-وإسرائيل-يشمل-تبادل-أسرى-1085194394.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة حول لقاء الخارجية الروسية و"حماس": ندعم أي اتصالات تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم أي مباحثات من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الإفراج عن المحتجزين.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تدعم المباحثات التي جرت في موسكو بين وزارة الخارجية الروسية وحركة حماس: "نحن ندعم المباحثات التي ستؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، والإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن".
وأضاف: "نحن لسنا منخرطين في هذه المباحثات (التي جرت في موسكو)، لكننا نتفهم أن الاتصالات الدبلوماسية تجري في أماكن مختلفة".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"
، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.
وقالت حركة "حماس" في بيان لها على "تلغرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".
وأضافت: "قد أجرى وفد القيادة مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة".
بدوره، عبّر بوغدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، في حين أثنى الوفد على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".