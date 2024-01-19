https://sputnikarabic.ae/20240119/قيادي-في-حماس-يعقد-مشاورات-سياسية-في-موسكو-1085178670.html

وفد قيادي في "حماس" يعقد مشاورات سياسية في موسكو

وفد قيادي في "حماس" يعقد مشاورات سياسية في موسكو

التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T12:39+0000

2024-01-19T12:39+0000

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وقالت حركة حماس في بيان لها على "تلغرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".وأشارت "حماس" إلى أن "الوفد ضم كل من عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".وأشار وفد قيادة "حماس" إلى أن "جرائم الاحتلال الصهيوني، وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين".بدوره، عبّر بوغدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، وقد أثنى الوفد على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو، بعد التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-زيارتنا-إلى-موسكو-في-هذا-الوقت-لها-طعم-خاص-1082534616.html

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