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https://sputnikarabic.ae/20240119/باكستان-تعلن-انتهاء-التوتر-مع-إيران-وعودة-سفيريهما-إلى-مهامهما-قريبا-1085193002.html
باكستان تعلن انتهاء التوتر مع إيران وعودة سفيريهما إلى مهامهما قريبا
باكستان تعلن انتهاء التوتر مع إيران وعودة سفيريهما إلى مهامهما قريبا
اتفق أعضاء مجلس الوزراء في باكستان، اليوم الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وإعادة سفيري البلدين إلى عاصمتي البلدين. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T18:36+0000
2024-01-19T18:36+0000
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جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستاني في إسلام آباد، برئاسة أنور الحق كاكار، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ووفقا لقرار لجنة الأمن القومي الباكستانية، فسوف تستأنف باكستان المستوى الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقريبا سيتم إرسال سفيري إيران وباكستان إلى عاصمتي الدولتين.وكان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أطلق، يوم الثلاثاء الماضي، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منطقة بلوشستان جنوب غربي باكستان، قائلا إنه "استهدف قاعدة لجماعة جيش العدل الإرهابية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مميت على مركز للشرطة في إيران في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأدانت باكستان الضربات الإيرانية، وأعربت عن مخاوفها من عدم تواصل طهران معها بصورة مسبقة، عبر قنوات الاتصال الحالية.ونفذت باكستان، أمس الخميس، ضربات دقيقة ضد "مخابئ إرهابية" في إقليمي سيستان وبلوشستان الإيرانيين، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن باكستان تحترم سيادة إيران وسلامة أراضيها، ونفذت الضربات لغرض وحيد، هو الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مرددة لهجة بيان وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ضربات الحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240119/وزير-الخارجية-الباكستاني-لنظيره-الإيراني-أمن-طهران-خط-أحمر-بالنسبة-لإسلام-آباد-1085185472.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان تعلن انتهاء التوتر مع إيران وعودة سفيريهما إلى مهامهما قريبا

18:36 GMT 19.01.2024
© AP Photo / Anjum Naveedضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
© AP Photo / Anjum Naveed
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اتفق أعضاء مجلس الوزراء في باكستان، اليوم الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وإعادة سفيري البلدين إلى عاصمتي البلدين.
جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستاني في إسلام آباد، برئاسة أنور الحق كاكار، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ووفقا لقرار لجنة الأمن القومي الباكستانية، فسوف تستأنف باكستان المستوى الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقريبا سيتم إرسال سفيري إيران وباكستان إلى عاصمتي الدولتين.
وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
وزير الخارجية الباكستاني لنظيره الإيراني: أمن طهران "خط أحمر" بالنسبة لإسلام آباد
15:07 GMT
وكان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أطلق، يوم الثلاثاء الماضي، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منطقة بلوشستان جنوب غربي باكستان، قائلا إنه "استهدف قاعدة لجماعة جيش العدل الإرهابية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مميت على مركز للشرطة في إيران في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأدانت باكستان الضربات الإيرانية، وأعربت عن مخاوفها من عدم تواصل طهران معها بصورة مسبقة، عبر قنوات الاتصال الحالية.
ونفذت باكستان، أمس الخميس، ضربات دقيقة ضد "مخابئ إرهابية" في إقليمي سيستان وبلوشستان الإيرانيين، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن باكستان تحترم سيادة إيران وسلامة أراضيها، ونفذت الضربات لغرض وحيد، هو الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مرددة لهجة بيان وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ضربات الحرس الثوري الإيراني.
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