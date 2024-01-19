https://sputnikarabic.ae/20240119/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-لتمديد-التمويل-الحكومي-مؤقتا-1085194244.html

بايدن يوقع مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا

بايدن يوقع مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ويهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T19:19+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وفي السابق، تمت الموافقة على القرار المؤقت المقابل من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل.ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.وما زال مشروع القرار المؤقت لا يتضمن تمويلا إلى أوكرانيا التي تلقت الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية من أمريكا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي جفت بعدها موارد واشنطن.وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال البيت الأبيض والكونغرس غير قادرين على الاتفاق على مستويات الإنفاق للعام الحالي.ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/ شباط.

https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الأبيض-يخشى-أن-تواجه-الحكومة-الأمريكية-إغلاقا-جزئيا-في-يناير-1084734742.html

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