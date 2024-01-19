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https://sputnikarabic.ae/20240119/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-لتمديد-التمويل-الحكومي-مؤقتا-1085194244.html
بايدن يوقع مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا
بايدن يوقع مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ويهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T19:19+0000
2024-01-19T19:19+0000
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وفي السابق، تمت الموافقة على القرار المؤقت المقابل من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل.ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.وما زال مشروع القرار المؤقت لا يتضمن تمويلا إلى أوكرانيا التي تلقت الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية من أمريكا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي جفت بعدها موارد واشنطن.وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال البيت الأبيض والكونغرس غير قادرين على الاتفاق على مستويات الإنفاق للعام الحالي.ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الأبيض-يخشى-أن-تواجه-الحكومة-الأمريكية-إغلاقا-جزئيا-في-يناير-1084734742.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يوقع مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا

19:19 GMT 19.01.2024
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© tabrez_syed/unsplash
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ويهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وفي السابق، تمت الموافقة على القرار المؤقت المقابل من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل.

وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي تبدأ في أمريكا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير
5 يناير, 16:55 GMT
وما زال مشروع القرار المؤقت لا يتضمن تمويلا إلى أوكرانيا التي تلقت الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية من أمريكا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي جفت بعدها موارد واشنطن.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال البيت الأبيض والكونغرس غير قادرين على الاتفاق على مستويات الإنفاق للعام الحالي.
ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).
ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/ شباط.
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