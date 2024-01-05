https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الأبيض-يخشى-أن-تواجه-الحكومة-الأمريكية-إغلاقا-جزئيا-في-يناير-1084734742.html
البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير
البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير
أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T16:55+0000
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وقالت يونغ خلال ندوة صحفية: "أنا عادة متفائلة، لكنني هذا الصباح لا أعتبر متفائلة".وتابعت: "خطابهم يقلقني. ورغم أن قيادة الكونغرس تدرك أن هذه ليست طريقة بناءة، فهل ستتمكن من كبح مثل هذه القرارات؟".ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/شباط.
https://sputnikarabic.ae/20240105/نصر-الله-أمريكا-وحلفاؤها-على-موعد-مع-خسارة-استراتيجية-أمام-روسيا-في-أوكرانيا-1084730365.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير
أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال البيت الأبيض والكونغرس غير قادرين على الاتفاق على مستويات الإنفاق للعام الحالي.
وقالت يونغ خلال ندوة صحفية: "أنا عادة متفائلة، لكنني هذا الصباح لا أعتبر متفائلة".
ووصفت يونغ احتمال الاتفاق على الإنفاق قبل الموعد النهائي في 20 يناير بأنه "مخيف".
وتابعت: "خطابهم يقلقني. ورغم أن قيادة الكونغرس تدرك أن هذه ليست طريقة بناءة، فهل ستتمكن من كبح مثل هذه القرارات؟".
ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).
ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/شباط.