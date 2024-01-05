https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الأبيض-يخشى-أن-تواجه-الحكومة-الأمريكية-إغلاقا-جزئيا-في-يناير-1084734742.html

البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير

البيت الأبيض يخشى أن تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا في يناير

أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T16:55+0000

2024-01-05T16:55+0000

2024-01-05T16:55+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg

وقالت يونغ خلال ندوة صحفية: "أنا عادة متفائلة، لكنني هذا الصباح لا أعتبر متفائلة".وتابعت: "خطابهم يقلقني. ورغم أن قيادة الكونغرس تدرك أن هذه ليست طريقة بناءة، فهل ستتمكن من كبح مثل هذه القرارات؟".ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/شباط.

https://sputnikarabic.ae/20240105/نصر-الله-أمريكا-وحلفاؤها-على-موعد-مع-خسارة-استراتيجية-أمام-روسيا-في-أوكرانيا-1084730365.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن