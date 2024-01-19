https://sputnikarabic.ae/20240119/بريطانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بعد--قرار-روسيا-المفاجئ-بشأن-البحار-1085161379.html
بريطانيا تدق ناقوس الخطر بعد قرار روسيا المفاجئ بشأن البحار
بريطانيا تدق ناقوس الخطر بعد قرار روسيا المفاجئ بشأن البحار
دقت وسائل إعلام بريطانية ناقوس الخطر بعد القرار الروسي القاضي بتعليق كل الاتفاقات المعقودة بين لندن وموسكو، بشأن إمكانية الصيد في بحر بارنتس. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T05:26+0000
2024-01-19T05:26+0000
2024-01-19T05:26+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القرار الروسي بحظر الصيد في بحر بارنتس للسفن البريطانية، قد يترك السكان البريطانيين دون الطبق الوطني والمحلي المكون من السمك ورقائق البطاطس.وعلّق صحفيون بريطانيون على القرار الروسي، بالقول إن "أحد الأطباق المفضلة لدى الشعب البريطاني (السمك والبطاطا) يتعرض للتهديد بسبب خطط الكرملين بإلغاء اتفاقية تسمح للسفن البريطانية بالصيد في مياه القطب الشمالي الروسية".وبحسب المقال المنشور، تصطاد الشركات البريطانية "بكميات ضخمة" سمك "الحدوق" وسمك "القد" في المياه الإقليمية الروسية، حيث يتم استخدام لحمها في الطبق الوطني الإنجليزي. وفي العام الماضي وحده، تم اصطياد أكثر من 566 ألف طن من سمك "القد" في بحر بارنتس.وذكّرت الصحيفة بأن قرار روسيا كان بمثابة رد على عقوبات لندن. وفي الوقت ذاته، يخشى البريطانيون أن يستخدم الروس قواتهم البحرية لطرد قوارب الصيد الإنجليزية من المياه الإقليمية، حيث أعلن صحفيون بريطانيون أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن حرب الأسماك على بريطانيا".
https://sputnikarabic.ae/20231231/روسيا-تتهم-بريطانيا-وأمريكا-بالوقوف-وراء-الهجوم-على-بيلغورود--1084603336.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا تدق ناقوس الخطر بعد قرار روسيا المفاجئ بشأن البحار
دقت وسائل إعلام بريطانية ناقوس الخطر بعد القرار الروسي القاضي بتعليق كل الاتفاقات المعقودة بين لندن وموسكو، بشأن إمكانية الصيد في بحر بارنتس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القرار الروسي بحظر الصيد في بحر بارنتس للسفن البريطانية، قد يترك السكان البريطانيين دون الطبق الوطني والمحلي المكون من السمك ورقائق البطاطس.
وعلّق صحفيون بريطانيون على القرار الروسي، بالقول إن "أحد الأطباق المفضلة لدى الشعب البريطاني (السمك والبطاطا) يتعرض للتهديد بسبب خطط الكرملين بإلغاء اتفاقية تسمح للسفن البريطانية بالصيد في مياه القطب الشمالي الروسية".
وبحسب المقال المنشور، تصطاد الشركات البريطانية "بكميات ضخمة" سمك "الحدوق" وسمك "القد" في المياه الإقليمية الروسية، حيث يتم استخدام لحمها في الطبق الوطني الإنجليزي.
31 ديسمبر 2023, 14:19 GMT
وفي العام الماضي وحده، تم اصطياد أكثر من 566 ألف طن من سمك "القد" في بحر بارنتس.
وذكّرت الصحيفة بأن قرار روسيا كان بمثابة رد على عقوبات لندن.
وفي الوقت ذاته، يخشى البريطانيون أن يستخدم الروس قواتهم البحرية لطرد قوارب الصيد الإنجليزية من المياه الإقليمية، حيث أعلن صحفيون بريطانيون أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن حرب الأسماك على بريطانيا".