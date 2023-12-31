https://sputnikarabic.ae/20231231/روسيا-تتهم-بريطانيا-وأمريكا-بالوقوف-وراء-الهجوم-على-بيلغورود--1084603336.html

روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورود

روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورود

الخارجية الروسية تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورود، ونتنياهو يقول إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل، وهيئة البث الإسرائيلية... 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T14:19+0000

2023-12-31T14:19+0000

2023-12-31T14:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السودان اليوم

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

جيبوتي

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1f/1084603054_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_558b69b97909630a3eebf97a12bcb0fb.png

روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورود روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورود

بعد تأجيل لقاء حميدتي والبرهان، جيبوتي تعلن استضافة اجتماع "حاسم" حول السودان، ومساعي أمريكية لإقناع شركات الشحن بالعودة للملاحة في البحر الأحمر.الخارجية الروسية تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغورودقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بريطانيا وأمريكا تقفان وراء قصف القوات الأوكرانية مدينة بيلغورود، والذي أودى بحياة نحو 20 مدنيا.وأضافت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي بالتنسيق مع أمريكا، وأنهم يحرضون نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية، مدركين أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية قد فشل".وأوضحت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة أيضا عن هذه الجريمة، لأنها بدورها تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الذخائر العنقودية.وشددت وزارة الخارجية الروسية أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو "جريمة دموية"، وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه.وأضاف أن "الهجوم يشكل إدانة مباشرة لبريطانيا وأمريكا والتشيك الذين يزودون الجيش الأوكراني بمثل هذه الأسلحة القادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية ومدينة بيلغورود واستهداف المدنيين".نتنياهو يقول إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيلقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه يجب أن يكون محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة تحت سيطرة بلاده.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده بمفرده، تصريحه بأنه يجب أن يكون محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية، في إشارة للمنطقة المحيطة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية.من جهة أخرى، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه جرى حوار بين مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، ومكتب وزير الدفاع غالانت، بهدف عقد مؤتمر صحفي ثلاثي موسع، يجمعهما بغانتس، إلا أنهما رفضا المشاركة في المؤتمر، لينعقد المؤتمر بنتنياهو وحده.وأشار إلى أن نتنياهو يحاول إرساء وضع يحقق له مصلحة خاصة وأن إسرائيل تحاول إطالة أمد الصراع واستخدام أي أدوات لعزل قطاع غزة وتفكيكه.هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن مجلس الحرب وافق على تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حماسقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوء أخضر لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.وبحسب القناة 11 في هيئة البث، يتضمن الاقتراح القطري إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.وأضافت القناة الإسرائيلية "وفقا للقطريين، فإن حماس لم تعد تطالب بوقف الحرب من أجل المضي قدما في الصفقة".وذكر أنه في ظل فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها باتت ملزمة بالمفاوضات، ولذلك أعطت الضوء الأخضر للموساد للسير قدما في صفقة تبادل جديدة.بعد تأجيل لقاء حميدتي والبرهان.. جيبوتي تعلن استضافة اجتماع "حاسم" حول السودانأعلنت جيبوتي، أمس السبت، أنها ستمهد الطريق للحوار السوداني، وتستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا وصفته بـ"الحاسم".وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه "في الأسبوع المقبل ستقوم جيبوتي بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعا حاسما"، دون مزيد من التفاصيل.وكانت جيبوتي أبلغت الخرطوم بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تعذر لقاء الطرفين المزمع بالعاصمة الجيبوتية، الخميس الماضي، لوضع حد لحرب اندلعت بين الجانبين منذ أبريل/ نيسان الماضي.وأشار إلى أن السبب الحقيقي هو رغبة الدعم السريع في حشد مجموعة من رؤساء الإيغاد لحضور الاجتماع، معتبرا أن هذا الأمر هو ربما يكون هو نفسه سبب نسف الاجتماع بأكمله.مساعي أمريكية لإقناع شركات الشحن بالعودة للملاحة في البحر الأحمرذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل على "إقناع" شركات الشحن بأن القوة متعددة الجنسيات التي دعت إليها، تضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وذلك في ظل الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله على السفن المتجهة لإسرائيل.ونقلت تلك الوسائل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن البنتاغون يعمل "بشكل شبه يومي" مع صناعة الشحن البحري "لمعرفة الاحتياجات وتقديم الضمانات بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن".وأضاف أنه يبدو حتى الآن "أن محاولات البنتاغون لا تعتبر كافية لمعظم خطوط الشحن".وأضاف علامة أن الحل لتلك الأزمة حل سياسي وليس أمنيًا ولا اقتصاديًا، وهو ما بدأت واشنطن تقتنع به وتسير باتجاهه عبر سعيها لحل أزمة غزة عبر هدنة طويلة تمهيدا لوقف إطلاق النار.

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

جيبوتي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جيبوتي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, аудио