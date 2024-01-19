https://sputnikarabic.ae/20240119/حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085196376.html
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T22:07+0000
2024-01-19T22:07+0000
2024-01-19T22:07+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وجاء في بيان للحزب، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، اليوم الجمعة، انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا بصاروخ بركان، وانتشارًا آخر في محيط قاعدة خربة ماعر، وتجمعًا للجنود في جبل نذر". وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس الخميس، في بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.وقد أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك، بأن "الطيران المسيّر نفذ غارة بين مروحين وأم التوت، وغارة أخرى في بلدة مروحين، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة بيت ليف، وأطراف بلدة راميا، وبين بلدتي عيتا وراميا، و منطقة مغارة الحمام على أطراف برعشيت الجنوبية، وعلى وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية في منطقة خلة الطيري".".
https://sputnikarabic.ae/20240114/نصر-الله-جاهزون-للحرب-وسنقاتل-فيها-بلا-أسقف-وبلا-ضوابط-وبلا-حدود-صور-وفيديو-1084990655.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وجاء في بيان للحزب، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، اليوم الجمعة، انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا بصاروخ بركان، وانتشارًا آخر في محيط قاعدة خربة ماعر
، وتجمعًا للجنود في جبل نذر".
وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس الخميس، في بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
وقد أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك، بأن "الطيران المسيّر نفذ غارة بين مروحين وأم التوت، وغارة أخرى في بلدة مروحين، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة بيت ليف، وأطراف بلدة راميا، وبين بلدتي عيتا وراميا، و منطقة مغارة الحمام على أطراف برعشيت الجنوبية، وعلى وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية في منطقة خلة الطيري".