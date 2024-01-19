https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-روسيا-نجحت-في-إيجاد-بدائل-عن-الغرب-1085183581.html
خبير: روسيا نجحت في إيجاد بدائل عن الغرب
خبير: روسيا نجحت في إيجاد بدائل عن الغرب
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يؤكد أن بلاده تستهدف التخلّي التام عن أي اعتماد على الاقتصاد الغربي في 2024؛ المسؤولون الغربيون يؤيدون مصادرة الأصول الروسية... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T14:20+0000
2024-01-19T14:20+0000
2024-01-19T14:20+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: روسيا نجحت بإيجاد بدائل عن الغرب
خبير: روسيا نجحت بإيجاد بدائل عن الغرب
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وضعت نصب عينيها مهمة التخلص التام من أي اعتماد على الاقتصاد الغربي، وسلاسل توريده ومنظوماته المالية خلال عام 2024.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني:خبير: النظام المالي العالمي لصوصي ويجب تغييرهأوضح المسؤولون الغربيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنهم يؤيدون فكرة مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.بهذا الخصوص، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عمر الحلبوسي:خبير: لا غنى لأوروبا عن الطاقة الروسيةيرى اقتصاديون، تحدثوا في منتدى "دافوس"، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل "هبوطا ناعما"، وبالتالي ستتجنب الركود الاقتصادي.وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي علي الموسوي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: روسيا نجحت في إيجاد بدائل عن الغرب
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يؤكد أن بلاده تستهدف التخلّي التام عن أي اعتماد على الاقتصاد الغربي في 2024؛ المسؤولون الغربيون يؤيدون مصادرة الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا، توقعات بأن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل "هبوطا ناعما".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وضعت نصب عينيها مهمة التخلص التام من أي اعتماد على الاقتصاد الغربي، وسلاسل توريده ومنظوماته المالية خلال عام 2024.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني:
"لاحظنا تعافي الاقتصاد الروسي رغم العقوبات والحصار الغربي، ليصبح من أكبر عشر اقتصادات في العالم بعد أن استطاعت إنتاج سلع وخدمات تفوق 2.3 تريليون دولار، وتتجه نحو أصدقائها من دول الشرق كالصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 300 مليار دولار، فضلا عن أن روسيا وضعت خططا للتنمية الداخلية ونجحت إلى حد الآن بإيجاد خطوط لوجيستية جديدة عبر الممرات الشرقية والجنوبية كالهند مثلا ودول آسيا الوسطى وأفريقيا ولديها بدائل قوية تعتمد عليها".
خبير: النظام المالي العالمي لصوصي ويجب تغييره
أوضح المسؤولون الغربيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنهم يؤيدون فكرة مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.
بهذا الخصوص، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عمر الحلبوسي:
"موسكو تمتلك حضورا كبيرا على الساحة الدولية ولديها تحالفات ذات موثوقية كبيرة مبنية على إيفائها بالتزاماتها ويمكنها تجنب هذا الظلم من خلال علاقاتها القوية وأوراق الضغط الاقتصادية التي تمتلكها كالغاز والنفط والصناعات المتنوعة ما يمكنها أن تكون رقما صعبا عالميا، ولا يمكن للولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين تجاوز موسكو. والنظام المالي العالمي يمكن وصفه بأنه لصوصي وعلى هذه الحالات شواهد وسوابق كثيرة لذلك أصبح من الضروري إعادة بنائه بما يضمن حقوق الشعوب والدول وعدم استفراد أي طرف من الأطراف بطرف آخر".
خبير: لا غنى لأوروبا عن الطاقة الروسية
يرى اقتصاديون، تحدثوا في منتدى "دافوس"، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل "هبوطا ناعما"، وبالتالي ستتجنب الركود الاقتصادي.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي علي الموسوي:
"الأمر في أوروبا لا يتعلق بموضوع عملية الدورة الاقتصادية الذاتية فقط والتي نعلم أنها ترتكز على الطاقة، والمعروف تاريخيا أن أوروبا تعتمد على موارد الطاقة الروسية، وفي ظل العقوبات التي منعت تداول الطاقة ارتفعت اسعار تكلفة الإنتاج فلا بديل عن الطاقة الروسية، لأن ذلك أثر على مستوى ارتفاع أسعار السلع وبالتالي أعلنت المصانع إفلاسها وأقفلت الشركات".
التفاصيل في الملف الصوتي...