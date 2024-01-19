https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-ما-جرى-بين-إيران-وباكستان-هو-توتر-تم-طمسه-في-لحظته-1085182981.html

خبير: ما جرى بين إيران وباكستان هو توتر تم طمسه في لحظته

خبير: ما جرى بين إيران وباكستان هو توتر تم طمسه في لحظته

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T14:10+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: ما جرى بين إيران وباكستان هو توتر تم طمسه في لحظته خبير: ما جرى بين إيران وباكستان هو توتر تم طمسه في لحظته

إذ شن الجيش الباكستاني ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان، عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي:خبير: الصين تدرك أنه إذا انهارت روسيا بفعل المخطط الأوروبي ستكون الخطوة الثانية نحوهابدأت كييف تفقد الدعم الغربي الذي كانت تتلقاه من الدول الغربية، كما فقدت الثقة في الوعود الغربية، خاصة بعد عجزها عن تحقيق أي اختراق على الجبهة وتكبدها خسائر فادحة. وتسعى كييف إلى ترتيب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لدفع خطتها للسلام. حول هذا الموضوع قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان:خبير: تتعاون النيجر مع روسيا لأنها لم تشعر بالشراكة المتوازنة مع القوى الغربيةعقد نائبا وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ويونس بيك يفكوروف اجتماع عمل مع وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي، وتم الاتفاق على تكثيف الإجراءات المشتركة لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة وتنفيذ خطط تعاون تهدف لزيادة إمكانات القوات المسلحة النيجيرية. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الإفريقي، الدكتور رامي زهدي:خبير: النيجر تلجأ إلى روسيا في إطار رؤية جديدة بعد توتر العلاقات مع فرنساوأيضا عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الأفريقي الدكتور إدريس حميد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио