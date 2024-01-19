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https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤولة-في-أطباء-بلا-حدود-لـسبوتنيك-فرقنا-انسحبت-من-وسط-غزة-والوضع-الطبي-كارثي-1085195493.html
مسؤولة في أطباء بلا حدود لـ"سبوتنيك": فرقنا انسحبت من وسط غزة والوضع الطبي كارثي
مسؤولة في أطباء بلا حدود لـ"سبوتنيك": فرقنا انسحبت من وسط غزة والوضع الطبي كارثي
حذرت إيناس أبو خلف، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في عمان، من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، لا سيما في مستشفيات شمال ووسط القطاع. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T20:56+0000
2024-01-19T20:56+0000
أطباء بلا حدود
حصري
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إسرائيل
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وقالت أبو خلف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المشهد والوضع الطبي معقد جدا في غزة، في ظل استمرار إسرائيل في الضرب بكافة الاتفاقيات الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بتوفير الحماية للمرافق الطبية.وأكدت أن المساعدات الطبية والإنسانية لا تكفي لمواجهة خطر المجاعة والأزمة الإنسانية هناك، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الحرب.وإلى نص المقابلة..حديثنا عن المشهد الطبي في قطاع غزة من خلال الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود هناك؟المشهد الإنساني في قطاع غزة معقد جدًا، إسرائيل تستمر في الضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتوفير الحماية للمرافق الطبية، والاحتياجات في وسط شمال غزة والشمال وكذلك في الجنوب، مستمرة في التصاعد، اضطررنا آسفين إلى سحب فرقنا من منطقة وسط قطاع غزة، من مستشفى الأقصى آخر المستشفيات العاملة في منطقة الوسط.كذلك الحال في جنوب قطاع غزة، هناك ضغط كبير على المرافق الطبية، حيث يتكدث أكثر من مليون و900 ألف نسمة في هذه الرقعة الجغرافية المحدودة. ولدينا عيادات في الشابورة وتشهد ضغطًا كبيرًا من حيث حالات الإسهال الشديد والالتهابات الرئوية والمعوية بين الأطفال بسبب البرد الشديد، الخيام بدأت تتطاير بسبب الرياح، الوضع صعب جدًا. من دون وقف فوري لإطلاق النار بكل أسف لا يمكن للمشهد أن يتغير على أرض الواقع.فيما يتعلق بوتيرة إدخال المساعدات للقطاع.. هل هي كافية بالحد الأدنى لإنقاذ أهالي القطاع من الكارثة الغذائية والصحية؟بكل تأكيد لا، ما دخل إلى قطاع غزة حتى الآن لم يلب سوى نقطة في بحر من هذه الاحتياجات، حتى قرار مجلس الأمن أخيرا بوضع آلية تنسيق لإدخال المعونات، ليس كافيا، حيث لا يوجد هناك مناخ يسمح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتوفير خدمات الرعاية الطبية وتقييم الاحتياجات بشكل عميق. فإدخال بضع شاحنات هنا وهناك، ليس كافيًا لأن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والطبية مستمر في الحدوث.إلى أي مدى تعرقل إسرائيل إدخال المساعدات لغزة؟ما يحدث الآن يعكس العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على مبدأ الانتقام الأعمى، بالتالي لا يوجد تناسب في الاستهداف للمدنيين. نحن تمكنا من إدخال معونات من خلال التنسيق مع الجانب المصري، وكان التنسيق مع الهلال الأحمر المصري على متن طائرة من منظمة الصحة العالمية، ونستمر في التنسيق مع السلطات المصرية، لكن إسرائيل لا تسمح بتوفير مساحة إنسانية كافية لإدخال هذه المساعدات والمعونات لمن هم بأمس الحاجة إليها.مع تفشي الأوبئة والأمراض.. ما إمكانية صمود الوضع الطبي في القطاع لفترة أخرى؟بكل أسف، ألأسوأ هو قادم، لأن الاستمرار في الضغط على أكثر من مليوني نسمة للتوجه لجنوب قطاع غزة مع الضغط الهائل على المرافق المدنية والطبية هناك سوف يؤدي إلى مزيد من الضغط على المنظمات الإغاثية بما في ذلك أطباء بلا حدود، بالتالي لن نتمكن من الاستجابة لهذه الاحتياجات المتصاعدة.رسالة أخيرة يمكن لأطباء بلا حدود توجيهها للمجتمع الدولي بشأن قطاع غزة؟رسالتنا الأخيرة للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، عليهم التحرك بشكل أسرع وفاعل للضغط على إسرائيل لوقف هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين، ما يحدث هو عقاب جماعي لكافة المدنيين في قطاع غزة، يمكن القول إن ما نشهده لهذه اللحظة ليس حربا على حماس، بل على المدنيين في غزة.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sputnikarabic.ae/20240119/أطباء-بلا-حدود-غزة-لـسبوتنيك-نفاضل-بين-الجرحى-لإنقاذهم-بحسب-المساحة-المتاحة-بالمستشفيات-1085185070.html
https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤول-في-أطباء-بلا-حدود-غزة-بأكملها-أصبحت-خط-نار--1085191404.html
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أطباء بلا حدود, حصري, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
أطباء بلا حدود, حصري, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

مسؤولة في أطباء بلا حدود لـ"سبوتنيك": فرقنا انسحبت من وسط غزة والوضع الطبي كارثي

20:56 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
حذرت إيناس أبو خلف، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في عمان، من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، لا سيما في مستشفيات شمال ووسط القطاع.
وقالت أبو خلف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المشهد والوضع الطبي معقد جدا في غزة، في ظل استمرار إسرائيل في الضرب بكافة الاتفاقيات الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بتوفير الحماية للمرافق الطبية.
وأكدت أن المساعدات الطبية والإنسانية لا تكفي لمواجهة خطر المجاعة والأزمة الإنسانية هناك، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الحرب.
وإلى نص المقابلة..
حديثنا عن المشهد الطبي في قطاع غزة من خلال الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود هناك؟
المشهد الإنساني في قطاع غزة معقد جدًا، إسرائيل تستمر في الضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتوفير الحماية للمرافق الطبية، والاحتياجات في وسط شمال غزة والشمال وكذلك في الجنوب، مستمرة في التصاعد، اضطررنا آسفين إلى سحب فرقنا من منطقة وسط قطاع غزة، من مستشفى الأقصى آخر المستشفيات العاملة في منطقة الوسط.
كذلك الحال في جنوب قطاع غزة، هناك ضغط كبير على المرافق الطبية، حيث يتكدث أكثر من مليون و900 ألف نسمة في هذه الرقعة الجغرافية المحدودة. ولدينا عيادات في الشابورة وتشهد ضغطًا كبيرًا من حيث حالات الإسهال الشديد والالتهابات الرئوية والمعوية بين الأطفال بسبب البرد الشديد، الخيام بدأت تتطاير بسبب الرياح، الوضع صعب جدًا. من دون وقف فوري لإطلاق النار بكل أسف لا يمكن للمشهد أن يتغير على أرض الواقع.
مؤتمر صحفي لـ أطباء بلا حدود بالقاهرة بعنوان: شهود على الحرب.. 100 يوم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
"أطباء بلا حدود" غزة لـ"سبوتنيك": نفاضل بين الجرحى لإنقاذهم بحسب المساحة المتاحة في المستشفيات
14:56 GMT
فيما يتعلق بوتيرة إدخال المساعدات للقطاع.. هل هي كافية بالحد الأدنى لإنقاذ أهالي القطاع من الكارثة الغذائية والصحية؟
بكل تأكيد لا، ما دخل إلى قطاع غزة حتى الآن لم يلب سوى نقطة في بحر من هذه الاحتياجات، حتى قرار مجلس الأمن أخيرا بوضع آلية تنسيق لإدخال المعونات، ليس كافيا، حيث لا يوجد هناك مناخ يسمح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتوفير خدمات الرعاية الطبية وتقييم الاحتياجات بشكل عميق. فإدخال بضع شاحنات هنا وهناك، ليس كافيًا لأن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والطبية مستمر في الحدوث.
إلى أي مدى تعرقل إسرائيل إدخال المساعدات لغزة؟
ما يحدث الآن يعكس العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على مبدأ الانتقام الأعمى، بالتالي لا يوجد تناسب في الاستهداف للمدنيين. نحن تمكنا من إدخال معونات من خلال التنسيق مع الجانب المصري، وكان التنسيق مع الهلال الأحمر المصري على متن طائرة من منظمة الصحة العالمية، ونستمر في التنسيق مع السلطات المصرية، لكن إسرائيل لا تسمح بتوفير مساحة إنسانية كافية لإدخال هذه المساعدات والمعونات لمن هم بأمس الحاجة إليها.
إنريكو فالابيرتا، مسؤول بأطباء بلا حدود في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
مسؤول في "أطباء بلا حدود" لـ"سبوتنيك": غزة بأكملها أصبحت خط نار
18:10 GMT
مع تفشي الأوبئة والأمراض.. ما إمكانية صمود الوضع الطبي في القطاع لفترة أخرى؟
بكل أسف، ألأسوأ هو قادم، لأن الاستمرار في الضغط على أكثر من مليوني نسمة للتوجه لجنوب قطاع غزة مع الضغط الهائل على المرافق المدنية والطبية هناك سوف يؤدي إلى مزيد من الضغط على المنظمات الإغاثية بما في ذلك أطباء بلا حدود، بالتالي لن نتمكن من الاستجابة لهذه الاحتياجات المتصاعدة.
رسالة أخيرة يمكن لأطباء بلا حدود توجيهها للمجتمع الدولي بشأن قطاع غزة؟
رسالتنا الأخيرة للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، عليهم التحرك بشكل أسرع وفاعل للضغط على إسرائيل لوقف هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين، ما يحدث هو عقاب جماعي لكافة المدنيين في قطاع غزة، يمكن القول إن ما نشهده لهذه اللحظة ليس حربا على حماس، بل على المدنيين في غزة.
أجرى المقابلة: وائل مجدي
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