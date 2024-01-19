https://sputnikarabic.ae/20240119/موسكو-رد-الفعل-الأمريكي-على-موقف-روسيا-من-حوار-الاستقرار-الاستراتيجي-يؤكد-أننا-على-حق-1085195241.html
موسكو: رد الفعل الأمريكي على موقف روسيا من حوار الاستقرار الاستراتيجي يؤكد أننا على حق
موسكو: رد الفعل الأمريكي على موقف روسيا من حوار الاستقرار الاستراتيجي يؤكد أننا على حق
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن رد فعل واشنطن على موقف روسيا بشأن حوار الاستقرار الاستراتيجي، يؤكد أن موسكو على حق. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "لا نرى أي فائدة من الخوض في تحليل مفصل للجزء التالي من الافتراءات الدعائية ضد بلدنا. دعونا نلاحظ فقط أن رد الفعل السام هذا من جانب واشنطن يؤكد مرة أخرى أننا على حق في الدفاع بحزم عن مصالح روسيا".وجاء ذلك بعد أن صرّح كبير مديري شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، براناي فادي، بأن أمريكا لديها فرص للتعاون مع روسيا في مجال الرقابة على الأسلحة وتأمل واشنطن في الحوار مع موسكو. في الوقت نفسه، أشار ممثل البيت الأبيض إلى أنه بحسب الجانب الأمريكي فإن "روسيا لا تريد التعاون" مع أمريكا.وأضاف الوزير أن أمريكا التي جمدت الحوار الاستراتيجي مع روسيا، خلقت بأفعالها ظروفًا غير مقبولة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح.وأشار لافروف إلى أنه من أجل استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، "سيكون من الضروري إزالة التناقضات الأساسية في مجال الأمن التي يجلبها توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو الشرق".
https://sputnikarabic.ae/20240118/وزير-الخارجية-الروسي-يعقد-مؤتمرا-صحافيا-في-موسكو-1085127631.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
موسكو: رد الفعل الأمريكي على موقف روسيا من حوار الاستقرار الاستراتيجي يؤكد أننا على حق
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن رد فعل واشنطن على موقف روسيا بشأن حوار الاستقرار الاستراتيجي، يؤكد أن موسكو على حق.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "لا نرى أي فائدة من الخوض في تحليل مفصل للجزء التالي من الافتراءات الدعائية ضد بلدنا. دعونا نلاحظ فقط أن رد الفعل السام هذا من جانب واشنطن يؤكد مرة أخرى أننا على حق في الدفاع بحزم عن مصالح روسيا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ستواصل الاسترشاد لاحقا دائمًا بالمواقف المبدئية التي حددها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس الخميس.
وجاء ذلك بعد أن صرّح كبير مديري شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، براناي فادي، بأن أمريكا لديها فرص للتعاون مع روسيا في مجال الرقابة على الأسلحة وتأمل واشنطن في الحوار مع موسكو. في الوقت نفسه، أشار ممثل البيت الأبيض إلى أنه بحسب الجانب الأمريكي فإن "روسيا لا تريد التعاون" مع أمريكا.
وأعلن لافروف، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2023، أن روسيا سلمت إلى أمريكا تقييماتها لمقترحات واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي وحذرت من أن ليس لديها بديلًا.
وأضاف الوزير أن أمريكا التي جمدت الحوار الاستراتيجي مع روسيا، خلقت بأفعالها ظروفًا غير مقبولة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح.
وأشار لافروف إلى أنه من أجل استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، "سيكون من الضروري إزالة التناقضات الأساسية في مجال الأمن التي يجلبها توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو الشرق".