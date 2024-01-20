https://sputnikarabic.ae/20240120/استبدال-المحرك-الألماني-الموجود-على-الطائرة-ياك-152-بمحرك-روسي-1085204679.html
استبدال المحرك الألماني الموجود على الطائرة "ياك-152" بمحرك روسي
استبدال المحرك الألماني الموجود على الطائرة "ياك-152" بمحرك روسي
تدرس شركة "ياكولوف" اليوم خيارين رئيسيين لاستبدال المحرك الألماني على طائرة التدريب الجديدة "ياك-152" للتدريب الأولي لطياري قوات الفضاء الروسية، من خلال... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T10:22+0000
2024-01-20T10:22+0000
2024-01-20T10:22+0000
رصد عسكري
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وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "تم تحديد المطورين والمصنعين المحليين لمحركات الطائرات، القادرين على حل هذه المشكلة. حاليًا، تتم دراسة تركيب أحد المحركين الروسيي الصنع على "ياك-152"، أحد الخيارات هو تحديث المحرك الحالي واستبدال المكونات بمكونات روسية، والثاني هو تكييف "ياك-152" مع محركات المروحيات "في كي-650"، التي طورتها شركة ياكولوف".ووفقا لها، عند اختيار نظائرها المحلية، تسترشد الشركة بالحاجة إلى الحفاظ على خصائص أداء الطيران التي تم تحقيقها في "ياك-152". وفي وقت سابق، أعلن ياكوفلوف لوكالة "سبوتنيك"، عن الانتهاء من اختبارات الحكومة المشتركة لـ "ياك-152". وأشارت الشركة إلى أن المرحلة التالية في تطوير المشروع يجب أن تكون استبدال الواردات من محطة توليد الكهرباء الخاصة بها.تعد طائرة التدريب "ياك-152" إضافة إلى مجمع التدريب القتالي المبني على طائرة "ياك-130".تتمتع طائرتي "ياك-152" و"ياك-130" بمجال معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة، كما أن الاستخدام المتكامل لنظامي تدريب - نظام مكبس في المرحلة الأولية من التدريب، ونظام تدريب على القتال لتحسين المهارات المكتسبة - هو المزيج الأمثل في نظام تدريب طلاب القوات الجوية الفضائية.
https://sputnikarabic.ae/20230906/طائرة-التدريب-العسكرية-ياك-130-1080758955.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
استبدال المحرك الألماني الموجود على الطائرة "ياك-152" بمحرك روسي
تدرس شركة "ياكولوف" اليوم خيارين رئيسيين لاستبدال المحرك الألماني على طائرة التدريب الجديدة "ياك-152" للتدريب الأولي لطياري قوات الفضاء الروسية، من خلال استبدال الواردات من محطة الطاقة الحالية أو تكييف محرك المروحيات "في كي-650".
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "تم تحديد المطورين والمصنعين المحليين لمحركات الطائرات، القادرين على حل هذه المشكلة. حاليًا، تتم دراسة تركيب أحد المحركين الروسيي الصنع على "ياك-152"، أحد الخيارات هو تحديث المحرك الحالي واستبدال المكونات بمكونات روسية، والثاني هو تكييف "ياك-152" مع محركات المروحيات "في كي-650"، التي طورتها شركة ياكولوف".
ووفقا لها، عند اختيار نظائرها المحلية، تسترشد الشركة بالحاجة إلى الحفاظ على خصائص أداء الطيران التي تم تحقيقها في "ياك-152".
"كل هذا سيسمح لنا بتقليل كمية الاختبارات الإضافية".
وفي وقت سابق، أعلن ياكوفلوف لوكالة "سبوتنيك"، عن الانتهاء من اختبارات الحكومة المشتركة لـ "ياك-152". وأشارت الشركة إلى أن المرحلة التالية في تطوير المشروع يجب أن تكون استبدال الواردات من محطة توليد الكهرباء الخاصة بها.
تعد طائرة التدريب "ياك-152" إضافة إلى مجمع التدريب القتالي المبني على طائرة "ياك-130".
تتمتع طائرتي "ياك-152" و"ياك-130" بمجال معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة، كما أن الاستخدام المتكامل لنظامي تدريب - نظام مكبس في المرحلة الأولية من التدريب، ونظام تدريب على القتال لتحسين المهارات المكتسبة - هو المزيج الأمثل في نظام تدريب طلاب القوات الجوية الفضائية.