https://sputnikarabic.ae/20240120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-ارتفاع-قتلاه-من-المستشارين-جراء-الغارة-الإسرائيلية-في-دمشق-إلى-5-1085216219.html

ارتفاع حصيلة قتلى مستشاري الحرس الثوري الإيراني في دمشق إلى 5

ارتفاع حصيلة قتلى مستشاري الحرس الثوري الإيراني في دمشق إلى 5

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلاه من المستشارين العسكريين جراء القصف الإسرائيلي في دمشق إلى خمسة. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T16:07+0000

2024-01-20T16:07+0000

2024-01-20T16:29+0000

إيران

الحرس الثوري الإيراني

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، بـ"مقتل مستشار خامس متأثرًا بجراحه في القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق".وأشار البيان إلى أن "المستشار الإيراني محمد أمين صمدي استشهد متأثرًا بجراحه إثر الجريمة الإرهابية الصهيونية التي وقعت اليوم".وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، بشدة مقتل 4 من مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، واصفة ما حدث بـ "العمل الإجرامي العدواني".وكان الحرس الثوري الإيران، قد أعلن، اليوم السبت، "مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق".وذكر الحرس الثوري، في بيان، "مقتل حجة الله آميدور، وعلي أقازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي في القصف الإسرائيلي في دمشق".من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء اعتداء جوي إسرائيلي على بناء سكني في حي المزة في دمشق، صباح اليوم السبت.وقالت الدفاع السورية، على لسان مصدر عسكري في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "في حوالي الساعة 10:20 من صباح اليوم (07:20 بتوقيت غرينتش)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بناءً سكنيًا في حي المزة في مدينة دمشق".وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الضابط في الحرس الثوري سيد رضي موسوي، الذي عمل مستشارًا في سوريا، قُتل في غارة إسرائيلية على ريف دمشق".وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وبخاصة "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" في اليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240120/طهران-تؤكد-احتفاظها-بحق-الرد-على-إسرائيل-لاغتيالها-مستشارين-عسكريين-إيرانيين-في-سوريا-1085215669.html

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