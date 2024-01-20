https://sputnikarabic.ae/20240120/بايدن-حل-الدولتين-ليس-مستحيلا-بوجود-نتنياهو-في-السلطة-1085197128.html

بايدن: حل الدولتين ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة

بايدن: حل الدولتين ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لم يستثن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T02:59+0000

2024-01-20T02:59+0000

2024-01-20T02:59+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

إقامة دولة فلسطينية

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7395a8c770f7d86cbc8c011dd046e3dd.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي في معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كان تحقيق حل الدولتين سيكون مستحيلا في أثناء وجود نتنياهو في السلطة: "لا، هذا ليس صحيحا".وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة إقامة دولة فلسطينيّة، في أوّل اتّصال بينهما منذ شهر وسط توتّر بشأن مرحلة ما بعد حرب غزّة.وجاءت هذه المكالمة غداة إعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيّين في أعقاب الحرب.هذا، وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240119/بعد-انقطاع-استمر-شهرا-نتنياهو-لبايدن-مستمرون-في-الحرب-حتى-تحقيق-أهدافها-1085193283.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إقامة دولة فلسطينية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم