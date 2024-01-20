بحث علمي يكشف عن نظام داخل الأمعاء يؤثر في السمنة والسكري
© Photo / unsplash/ Diana Polekhinaالسمنة
© Photo / unsplash/ Diana Polekhina
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قام فريق أطباء من اختصاصيي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة واشنطن بدراسة كيفية تأثير الطعام والميكروبيوم المعوي على الصحة والمرض، وقدموا منظورًا داخليًا حول الدور الذي تؤديه هرمونات الأمعاء الطبيعية والطعام الصحي في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.
تستهدف أدوية إنقاص الوزن ومرض السكري "مونجارو" و"أوزيمبيك" المسارات التنظيمية المرتبطة بكل من السمنة ومرض السكري، وتعتبر على نطاق واسع بمثابة اختراقات لفقدان الوزن والتحكم بنسبة السكر في الدم.
اتضح أن جسمنا ينتج نسخًا طبيعية من هذه الأدوية، المعروفة أيضًا باسم هرمونات الإنكريتين، في الأمعاء. قد لا يكون مفاجئًا أن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام تساعد في تنظيم هذه الهرمونات.
تأخذ البكتيريا المتخصصة الموجودة في الأمعاء السفلية مكونات الطعام التي لا يمكن هضمها مثل الألياف والبوليفينول، عناصر النباتات التي تتم إزالتها في العديد من الأطعمة المصنعة، وتحولها إلى جزيئات تحفز الهرمونات للتحكم في شهيتك والتمثيل الغذائي، وتشمل "جي إل بي 1" وهو نسخة طبيعية من "أوزيمبيك".
يساعد "جي إل بي 1" والهرمونات الأخرى على تنظيم نسبة السكر في الدم من خلال البنكرياس. كما أنها تخبر عقلك أنك تناولت ما يكفي من الطعام، وتخبر معدتك وأمعائك بإبطاء حركة الطعام على طول الجهاز الهضمي للسماح بعملية الهضم. هذا النظام يسمى أيضًا بـ"الفرامل القولونية".
يعمل دواء "أوزيمبيك" على إعادة تنشيط "الفرامل القولونية" في اتجاه مجرى الغذاء والميكروبات باستخدام جزيئات مشابهة لـ"جي إل بي 1"، وقد أثبت الباحثون فعاليتها في إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم.
على الرغم من نجاح هذه الأدوية واحتمالية نجاحها في مساعدة السكان الذين قد يستفيدون منها كثيرًا، إلا أن ممارسات وصف الأدوية الحالية أثارت بعض التساؤلات. هل يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قليلاً استخدام هذه الأدوية؟ ما هي مخاطر وصف هذه الأدوية للأطفال والمراهقين للتحكم في الوزن مدى الحياة؟
لا تخلو هذه الأدوية من آثار جانبية على الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك، وترتبط هذه الأعراض بكيفية عمل الأدوية لإبطاء الجهاز الهضمي. وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الأكثر خطورة، ولكنها نادرة، التهاب البنكرياس وخزل المعدة الذي لا رجعة فيه، أو التهاب البنكرياس وشلل المعدة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.
يمكن أن تؤدي هذه الأدوية أيضًا إلى فقدان كتلة العضلات الصحية بالإضافة إلى الدهون، خاصة في حالة عدم ممارسة التمارين الرياضية. تثير الزيادة الكبيرة في الوزن بعد إيقاف الأدوية مزيدًا من الأسئلة حول التأثيرات طويلة المدى وما إذا كان من الممكن العودة إلى استخدام تدابير نمط الحياة فقط لإدارة الوزن.
فمن الممكن جدًا أن يظل نمط الحياة الصحي هو الطريقة الأكثر أهمية لإدارة الأمراض الأيضية والصحة العامة. وهذا يشمل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر، والنوم، والخروج في الهواء الطلق واتباع نظام غذائي متوازن.
إن إضافة الأطعمة المصنعة إلى نظامك الغذائي، وخاصة تلك المليئة بالألياف والبوليفينول مثل الفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا ومكملًا للمساعدة في معالجة وباء السمنة والأمراض الأيضية في واحدة من أعمق جذورها.