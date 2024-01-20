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https://sputnikarabic.ae/20240120/بكين-أكثر-من-100-دولة-ومنظمة-تؤكد-التزامها-بمبدأ-صين-واحدة-1085219300.html
بكين: أكثر من 100 دولة ومنظمة تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة"
بكين: أكثر من 100 دولة ومنظمة تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة"
نقلت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أكدت علنا التزامها بمبدأ "صين... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T18:03+0000
2024-01-20T18:03+0000
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وأوضحت وكالة أنباء "شينخوا": "أدلت ماو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي تعليقا على ما كتبه دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على شبكة "إكس"، ليؤكد من جديد أن عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة سيلتزم بمبدأ صين واحدة مستندا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758؛ وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة شانغهاي للتعاون، أكدت من جديد وبعدة طرق دعمها لمبدأ "صين واحدة" في الأيام القليلة الماضية.وأشادت ماو بموقف الدول والمنظمات الداعمة لمبدأ "صين واحدة" قائلة: "حتى الآن، أكدت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية علنا التزامها بمبدأ صين واحدة"، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق من دول ومنظمات، يوجد الكثير من الجهات الرسمية التي أكدت الموقف نفسه بطرق أخرى، مثل ماليزيا واليمن والجزائر والسودان وجنوب السودان ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو وأنغولا وزامبيا وغانا وبنين وموريتانيا وتوغو وسيشيل والغابون وملاوي والرأس الأخضر وجورجيا وكرواتيا وقبرص والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وساموا وناورو والمكسيك والإكوادور وأوروغواي وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وغرينادا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وانتقدت الصين، في وقت سابق، تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن نتائج الانتخابات في منطقة تايوان.وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن بيان نظيرتها الأمريكية، "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان".كما اعتبرت "الخارجية الصينية" أن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، ونحن نستنكر ذلك بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا احتجاجات جادة إلى الجانب الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20240120/وثيقة-أوروبية-تكشف-عن-خارطة-طريق-تمهد-لحل-شامل-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1085199323.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

بكين: أكثر من 100 دولة ومنظمة تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة"

18:03 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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نقلت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أكدت علنا التزامها بمبدأ "صين واحدة" حتى الآن.
وأوضحت وكالة أنباء "شينخوا": "أدلت ماو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي تعليقا على ما كتبه دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على شبكة "إكس"، ليؤكد من جديد أن عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة سيلتزم بمبدأ صين واحدة مستندا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758؛ وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة شانغهاي للتعاون، أكدت من جديد وبعدة طرق دعمها لمبدأ "صين واحدة" في الأيام القليلة الماضية.

وقالت ماو إن مبدأ "صين واحدة" هو إجماع دولي سائد وعرف أساسي حاكم للعلاقات الدولية.

وأشادت ماو بموقف الدول والمنظمات الداعمة لمبدأ "صين واحدة" قائلة: "حتى الآن، أكدت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية علنا التزامها بمبدأ صين واحدة"، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق من دول ومنظمات، يوجد الكثير من الجهات الرسمية التي أكدت الموقف نفسه بطرق أخرى، مثل ماليزيا واليمن والجزائر والسودان وجنوب السودان ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو وأنغولا وزامبيا وغانا وبنين وموريتانيا وتوغو وسيشيل والغابون وملاوي والرأس الأخضر وجورجيا وكرواتيا وقبرص والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وساموا وناورو والمكسيك والإكوادور وأوروغواي وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وغرينادا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
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وانتقدت الصين، في وقت سابق، تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن نتائج الانتخابات في منطقة تايوان.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن بيان نظيرتها الأمريكية، "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان".
كما اعتبرت "الخارجية الصينية" أن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، ونحن نستنكر ذلك بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا احتجاجات جادة إلى الجانب الأمريكي".
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