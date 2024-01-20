https://sputnikarabic.ae/20240120/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الأسبق-حالوتس-أمام-منزل-نتنياهو-لست-جزءا-من-الحل-أنت-المشكلة-فيديو-1085223900.html

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق حالوتس أمام منزل نتنياهو: لست جزءا من الحل أنت المشكلة.. فيديو

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق حالوتس أمام منزل نتنياهو: لست جزءا من الحل أنت المشكلة.. فيديو

دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، معتبرا أن 80% من المواطنين يريدون رحيله. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T20:16+0000

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جاء ذلك في كلمة لحالوتس الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2005 إلى 2007، ألقاها خلال اعتصام لذوي المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال حالوتس: "نتنياهو، أنت تعرف البيانات، 80% من الجمهور يريد رؤيتك تطير"، مضيفا "أنت لست جزءا من الحل، لأنك المشكلة".وأضاف: "من هذه المرحلة، أدعو غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى التوقف عن دعم فشل نتنياهو. فلا تكونا ورقة تين لأهوائه. اتركا الحكومة اليوم، وقوما بالدعوة بصوت عالٍ لتغيير الحكومة".ومنذ مساء الخميس، يعتصم العشرات من ذوي المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، إضافة إلى متضامنين معهم، أمام منزل نتنياهو للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة "حماس" يتم بموجبها الإفراج عن ذويهم.وشهدت إسرائيل مساء اليوم السبت، تظاهرات حاشدة بمشاركة آلاف الإسرائيليين في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات، وسط اتهامات له بالفشل في إعادة المختطفين وتحقيق أهداف الحرب.كما شهدت مدينة حيفا (شمال) مظاهرتين طالب المشاركون فيهما بوقف الحرب واستقالة الحكومة.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعد الحديث العام في إسرائيل حول عدم تحقيق الجيش الإسرائيلي لأهداف الحرب التي حددها نتنياهو والقيادة العسكرية وفي مقدمتها القضاء على حركة "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.ويأتي ذلك، وسط انقسام في القيادة السياسية بإسرائيل، فبينما يؤكد نتنياهو ووزير الدفاع، المختلفان أصلا حول عدة ملفات، أن الحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها، يقول عضو مجلس الحرب الوزير غادي آيزنكوت، إن حماس لم تهزم ويجب قول الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

https://sputnikarabic.ae/20240120/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-وحيفا-للمطالبة-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-فيديو-1085218697.html

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