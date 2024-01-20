https://sputnikarabic.ae/20240120/سو--30-الروسية-تدخل-الأسطول-الحربي-الإثيوبي-بديلا-عن-رافال-الفرنسية-1085213499.html

"سو-30" الروسية تدخل الأسطول الحربي الإثيوبي بديلا عن "رافال" الفرنسية"

"سو-30" الروسية تدخل الأسطول الحربي الإثيوبي بديلا عن "رافال" الفرنسية"

كشفت صحيفة عسكرية أمريكية، أن إثيوبيا أصبحت الدولة الخامسة عشرة التي تشغل المقاتلة الروسية ذات الوزن الثقيل من طراز "سو-30" ذات المقعدين، إذ أبلغت هيئة الإذاعة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T15:09+0000

2024-01-20T15:09+0000

2024-01-20T15:10+0000

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ووفقا لصحيفة "ماليتاري ووتش" الأمريكية، فإنه "لا تنافس هذه المقاتلات سوى أحدث دفعة من طائرات "سو- 30 إم كي أي" التابعة للقوات الجوية الجزائرية والتي تم تسليمها في عام 2020 للحصول على لقب الأكثر قدرة في القارة الأفريقية، وهو الموقف الذي حققته إثيوبيا سابقًا قبل ثلاثة عقود عندما حصلت لأول مرة على طائرات "سو- 27" من روسيا.كانت إثيوبيا تعتبر في السابق عميلاً رئيسياً لمقاتلة "رافال" الفرنسية، وبعد عدة عطاءات فاشلة في دول أفريقية بما في ذلك المغرب والجزائر وليبيا، أفادت وسائل الإعلام عالمية أن باريس تقوم بتسويق المقاتلات بقوة إلى أديس أبابا.وفي الوقت نفسه، لم تقدم القوات الجوية الهندية، على الرغم من حصولها على 36 طائرة رافال، أوامر متابعة، وواصلت توسيع أسطولها من طراز "سو- 30" ليتجاوز 270 مقاتلة.ويُعتقد أن قدرة روسيا على تسليم طائرات "سو- 30" بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع فرنسا تسليم طائرات "رافال"، وغالبًا في غضون عام من توقيع العقد، وأن "سو- 30" شهدت اختبارات قتالية أكثر كثافة في جميع الظروف، حيث اقتصرت عمليات رافال على عدد قليل من الضربات ضيقة ومحددة، وكان هذا عاملاً آخر لصالح المقاتلة الروسية.وفي وقت سابق صرح نائب القائد العام للتسليح في كازاخستان، أرزهان نيلديباييف، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن بلاده لن تشتري مقاتلات من فرنسا.وكانت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية قد ذكرت أن فرنسا تخطط لتزويد كازاخستان بمقاتلات "رافال".أضاف القائد العام لقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان دورين كوسانوف، أن تجربة النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة تظهر بوضوح الدور المتزايد للطائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك، استخدام أساليب جديدة للحرب.وتابع: "بالنسبة لتجهيز قوات الدفاع الجوي، وفقا لبرنامج إعادة التسلح الذي وافقت عليه حكومة جمهورية كازاخستان، فإن تجديد أسطول الطيران وأنظمة الدفاع الجوي مستمر. كجزء من العقد المبرم بين الجانب الكازاخستاني وشركة الطيران الأوروبية إيرباص العسكرية، تم تجديد أسطول الطائرات بطائرات النقل العسكرية من طراز C-295، وأضاف: "وتم استلام مروحيات النقل والقتال الجديدة "Mi-35" و"Mi-171Sh". وبحلول نهاية هذا العام، من المقرر وصول بطارية أخرى من طراز "TOR-2M". وفي بداية العام المقبل سيتم تجهيزنا بست طائرات من طراز "Su-30SM" التي تعد أفضل طائرة مقاتلة متعددة المهام في العالم، وبطارية نظام الدفاع الجوي "Tor-M2K"، وطائرة نقل عسكرية من طراز "A-400M".

https://sputnikarabic.ae/20240116/سو-34-روسية-تتجنب-صاروخا-مضادا-للطائرات-حديث-بين-قائدي-الطائرة-يوثق-الحدث-1085030596.html

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