https://sputnikarabic.ae/20240116/سو-34-روسية-تتجنب-صاروخا-مضادا-للطائرات-حديث-بين-قائدي-الطائرة-يوثق-الحدث-1085030596.html
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
تم نشر محادثات جرت بين طاقم القاذفة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية والخدمات الأرضية للطائرة، بعد أن تمكنوا من توجيه الطائرة بعيدًا عن صاروخ أطلق عليهم من... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T06:53+0000
2024-01-16T06:53+0000
2024-01-16T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويوثق الحديث الذي جرى بين الطيارين الحادثة، حيث قال أحد الطيارين: "مر الصاروخ بالقرب من الطائرة، عند الحد الأقصى".وسأل المسؤولون عن الخدمات الأرضية للطائرة الطاقم (الذي كتب له عمر جديد) عما إذا كان هذا الصاروخ الذي مر بجانب الطائرة من نوع "باتريوت"، فأجاب الطيار: "على الأرجح إنه من نوع إس-300".وسأل الزملاء: "هل شاهدت الإطلاق بنفسك؟"، فأجاب الطيار: "الإطلاق نفسه لا (لم أره). لقد مر بي على الحد".وقال شريكه: "تم تشغيل المستشعر وظهرت عصا (يقصد الصاروخ) في منتصف الشاشة. السرعة 3600 والارتفاع نحو 12-15 ألفا".تم تجهيز القاذفة "سو-34" بنظام إنذار للهجوم الصاروخي وأنظمة أخرى مماثلة في قوتها لمعدات طائرات الحرب الإلكترونية المتخصصة.تقوم المعدات القياسية بإبلاغ الطاقم عن إشعاع رادار النظام المضاد للطائرات، ثم يتم تنشيط نظام الحرب الإلكترونية، مما يؤدي إلى خروج الصواريخ الموجهة "أرض-جو" عن مسارها. بالإضافة إلى الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، يمكن لـ"سو-34" استخدام الحاويات المعلقة المزودة بمعدات قمع أكثر قوة.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
06:53 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 06:55 GMT 16.01.2024)
تم نشر محادثات جرت بين طاقم القاذفة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية والخدمات الأرضية للطائرة، بعد أن تمكنوا من توجيه الطائرة بعيدًا عن صاروخ أطلق عليهم من الأرض.
ويوثق الحديث الذي جرى بين الطيارين الحادثة، حيث قال أحد الطيارين: "مر الصاروخ بالقرب من الطائرة، عند الحد الأقصى".
وسأل المسؤولون عن الخدمات الأرضية للطائرة الطاقم (الذي كتب له عمر جديد) عما إذا كان هذا الصاروخ الذي مر بجانب الطائرة من نوع "باتريوت"، فأجاب الطيار: "على الأرجح إنه من نوع إس-300".
وسأل الزملاء: "هل شاهدت الإطلاق بنفسك؟"، فأجاب الطيار: "الإطلاق نفسه لا (لم أره). لقد مر بي على الحد".
وقال شريكه: "تم تشغيل المستشعر وظهرت عصا (يقصد الصاروخ) في منتصف الشاشة. السرعة 3600 والارتفاع نحو 12-15 ألفا".
تم تجهيز القاذفة "سو-34" بنظام إنذار للهجوم الصاروخي وأنظمة أخرى مماثلة في قوتها لمعدات طائرات الحرب الإلكترونية المتخصصة.
تقوم المعدات القياسية بإبلاغ الطاقم عن إشعاع رادار النظام المضاد للطائرات، ثم يتم تنشيط نظام الحرب الإلكترونية، مما يؤدي إلى خروج الصواريخ الموجهة "أرض-جو" عن مسارها. بالإضافة إلى الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، يمكن لـ"سو-34" استخدام الحاويات المعلقة المزودة بمعدات قمع أكثر قوة.