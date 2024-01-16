عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/سو-34-روسية-تتجنب-صاروخا-مضادا-للطائرات-حديث-بين-قائدي-الطائرة-يوثق-الحدث-1085030596.html
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
تم نشر محادثات جرت بين طاقم القاذفة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية والخدمات الأرضية للطائرة، بعد أن تمكنوا من توجيه الطائرة بعيدًا عن صاروخ أطلق عليهم من... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T06:53+0000
2024-01-16T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
ويوثق الحديث الذي جرى بين الطيارين الحادثة، حيث قال أحد الطيارين: "مر الصاروخ بالقرب من الطائرة، عند الحد الأقصى".وسأل المسؤولون عن الخدمات الأرضية للطائرة الطاقم (الذي كتب له عمر جديد) عما إذا كان هذا الصاروخ الذي مر بجانب الطائرة من نوع "باتريوت"، فأجاب الطيار: "على الأرجح إنه من نوع إس-300".وسأل الزملاء: "هل شاهدت الإطلاق بنفسك؟"، فأجاب الطيار: "الإطلاق نفسه لا (لم أره). لقد مر بي على الحد".وقال شريكه: "تم تشغيل المستشعر وظهرت عصا (يقصد الصاروخ) في منتصف الشاشة. السرعة 3600 والارتفاع نحو 12-15 ألفا".تم تجهيز القاذفة "سو-34" بنظام إنذار للهجوم الصاروخي وأنظمة أخرى مماثلة في قوتها لمعدات طائرات الحرب الإلكترونية المتخصصة.تقوم المعدات القياسية بإبلاغ الطاقم عن إشعاع رادار النظام المضاد للطائرات، ثم يتم تنشيط نظام الحرب الإلكترونية، مما يؤدي إلى خروج الصواريخ الموجهة "أرض-جو" عن مسارها. بالإضافة إلى الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، يمكن لـ"سو-34" استخدام الحاويات المعلقة المزودة بمعدات قمع أكثر قوة.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_207:0:1547:1005_1920x0_80_0_0_3b0bcefc1b76e901cb761f00d9ff8518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث

06:53 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 06:55 GMT 16.01.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم نشر محادثات جرت بين طاقم القاذفة "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية والخدمات الأرضية للطائرة، بعد أن تمكنوا من توجيه الطائرة بعيدًا عن صاروخ أطلق عليهم من الأرض.
ويوثق الحديث الذي جرى بين الطيارين الحادثة، حيث قال أحد الطيارين: "مر الصاروخ بالقرب من الطائرة، عند الحد الأقصى".
وسأل المسؤولون عن الخدمات الأرضية للطائرة الطاقم (الذي كتب له عمر جديد) عما إذا كان هذا الصاروخ الذي مر بجانب الطائرة من نوع "باتريوت"، فأجاب الطيار: "على الأرجح إنه من نوع إس-300".
وسأل الزملاء: "هل شاهدت الإطلاق بنفسك؟"، فأجاب الطيار: "الإطلاق نفسه لا (لم أره). لقد مر بي على الحد".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
04:32 GMT
وقال شريكه: "تم تشغيل المستشعر وظهرت عصا (يقصد الصاروخ) في منتصف الشاشة. السرعة 3600 والارتفاع نحو 12-15 ألفا".
تم تجهيز القاذفة "سو-34" بنظام إنذار للهجوم الصاروخي وأنظمة أخرى مماثلة في قوتها لمعدات طائرات الحرب الإلكترونية المتخصصة.
تقوم المعدات القياسية بإبلاغ الطاقم عن إشعاع رادار النظام المضاد للطائرات، ثم يتم تنشيط نظام الحرب الإلكترونية، مما يؤدي إلى خروج الصواريخ الموجهة "أرض-جو" عن مسارها. بالإضافة إلى الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، يمكن لـ"سو-34" استخدام الحاويات المعلقة المزودة بمعدات قمع أكثر قوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала