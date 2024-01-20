https://sputnikarabic.ae/20240120/كاميرا-الألفية-ستلتقط-صورة-لن-يراها-الناس-قبل-العام-3024-1085206868.html

"كاميرا الألفية" ستلتقط صورة لن يراها الناس قبل العام 3024

"كاميرا الألفية" ستلتقط صورة لن يراها الناس قبل العام 3024

تثير الرغبة في الإبحار عبر الزمن في نفوس البشر منذ زمن بعيد، إلا أن الناس، في عام 3024، سيمكنهم فعل ذلك بسهولة والنظر إلى صورة ما نحن عليه اليوم، وذلك بفضل... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T11:34+0000

2024-01-20T11:34+0000

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مجتمع

علوم

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المشروع الذي يعتبر فكرة جوناثان كيتس، الفيلسوف التجريبي في كلية الفنون الجميلة في جامعة أريزونا، يُعَد تجربة مثيرة للاهتمام في هذا الشأن، إذ ستلتقط الكاميرا صورة قليلة التعرض للضوء على مدى ألف عام، ما يقدم لسكان توكسون أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، كبسولة زمنية للتغييرات والثوابت التي تعرضت لها هذه المنطقة طوال ألف عام، وذلك وفقا لتقرير تم نشره على موقع "ساينس أليرت".تم تثبيت كل شيء على عمود فولاذي فوق الصحراء في أريزونا، والفكرة هي أن التعرض للضوء المتحكم فيه سيتلاشى ببطء لتظهر الصبغة بدرجات مختلفة، فالمناطق الأكثر ظلاما مثل الجبال ستتلاشى بشكل أبطأ من المناطق الأكثر إشراقًا مثل السماء، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستكون النتيجة النهائية صورة تعريض ضوئي لمدة ألف عام.كل هذا بالطبع، يعتمد على استمرار ثبات الكاميرا حتى القرن الواحد والثلاثين. إنها فترة طويلة قد تشهد كارثة طبيعية، وقد ينقرض الإنسان، وحتى لو نجت البشرية، فقد يضيع الهدف الأصلي للتجربة ببساطة مع مرور الوقت، تاركًا لأحفادنا البعيدين المعاناة مع تفسير صورة لن تكون بالجودة نفسها التي سيبدو عليها المستقبل، بحسب التقرير.الآن، تم تثبيت كاميرا الألفية بالقرب من مقعد على ممر المشي الطويل في تل توماموك في أريزونا، إلى جوار لافتة تشرح الغرض منه. بينما يمكن للزوار النظر إلى الوادي أثناء جلوسهم واحتساء الماء، والتساؤل عن كيف سيكون شكل المنظر في عام 3024.

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