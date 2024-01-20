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https://sputnikarabic.ae/20240120/نتنياهو-إسرائيل-ستبقي-سيطرة-أمنية-كاملة-على-غزة-بعد-الحرب-1085209022.html
نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب
نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب
نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها، إن نتنياهو لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T12:47+0000
2024-01-20T12:47+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وصرّح مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة كرر خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي موقفه الثابت منذ سنوات، والذي عبر عنه أيضًا في المؤتمر الصحفي في اليوم السابق".وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، بعد القضاء على حماس، بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا على إسرائيل، وذلك يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثنِ إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240120/أبو-مرزوق-يكشف-لـسبوتنيك-المصدر-الأساسي-لأسلحة-حركة-حماس-1085204130.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب

12:47 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها، إن نتنياهو لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة الهاتفية بينهما، أمس الجمعة، وشدد على أن إسرائيل ملزمة بالسيطرة الكاملة على غزة أمنيًا بعد القضاء على "حماس".
وصرّح مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة كرر خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي موقفه الثابت منذ سنوات، والذي عبر عنه أيضًا في المؤتمر الصحفي في اليوم السابق".
وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، بعد القضاء على حماس، بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا على إسرائيل، وذلك يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مناسبات عدة، أن أهداف الحرب على غزة تتمثل في القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي على إسرائيل.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
أبو مرزوق يكشف لـ"سبوتنيك" المصدر الأساسي لأسلحة "حركة حماس"
10:17 GMT
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثنِ إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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