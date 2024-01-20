https://sputnikarabic.ae/20240120/نتنياهو-إسرائيل-ستبقي-سيطرة-أمنية-كاملة-على-غزة-بعد-الحرب-1085209022.html

نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب

نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها، إن نتنياهو لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T12:47+0000

2024-01-20T12:47+0000

2024-01-20T12:47+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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وصرّح مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة كرر خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي موقفه الثابت منذ سنوات، والذي عبر عنه أيضًا في المؤتمر الصحفي في اليوم السابق".وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، بعد القضاء على حماس، بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا على إسرائيل، وذلك يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثنِ إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240120/أبو-مرزوق-يكشف-لـسبوتنيك-المصدر-الأساسي-لأسلحة-حركة-حماس-1085204130.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي