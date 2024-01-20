عربي
https://sputnikarabic.ae/20240120/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-في-الأنبار-غربي-العراق-1085214546.html
هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق
هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T15:18+0000
2024-01-20T15:18+0000
رصد عسكري
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104405/44/1044054496_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2a77460b520a3a480f11be766e7fadcc.jpg
وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلًا لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".منذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sputnikarabic.ae/20240118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-أميركية-قرب-مطار-أربيل-بالطيران-المسير-1085159647.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104405/44/1044054496_62:0:962:675_1920x0_80_0_0_fdbc64362823a947f7bad6fee02cbce8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم العربي, العراق
رصد عسكري, العالم العربي, العراق

هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق

15:18 GMT 20.01.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي.
وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير".
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسير
18 يناير, 21:58 GMT

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلًا لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
منذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خارطة طريق أوروبية تمهد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. صور وفيديو13:40 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو18 يناير, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала