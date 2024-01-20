https://sputnikarabic.ae/20240120/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-في-الأنبار-غربي-العراق-1085214546.html
هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق
هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T15:18+0000
2024-01-20T15:18+0000
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رصد عسكري
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العراق
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وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلًا لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".منذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sputnikarabic.ae/20240118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-أميركية-قرب-مطار-أربيل-بالطيران-المسير-1085159647.html
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رصد عسكري, العالم العربي, العراق
رصد عسكري, العالم العربي, العراق
هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار غربي العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي.
وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير".
وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلًا لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار".
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
منذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.