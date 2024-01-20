https://sputnikarabic.ae/20240120/وزير-فلسطيني-تصريحات-بوريل-عن-حماس-هدفها-الضغط-على-نتنياهو-1085202443.html
وزير فلسطيني: تصريحات بوريل عن "حماس" هدفها الضغط على نتنياهو
وزير فلسطيني: تصريحات بوريل عن "حماس" هدفها الضغط على نتنياهو
علّق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي قال فيها إن "إسرائيل موّلت حركة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:00+0000
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وقال مجدلاني لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "تصريحات بوريل، تأتي في إطار الضغط على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو".وأضاف أنه "طالما كانت تُنقل الأموال لحركة حماس في غزة، عبر طائرات خاصة من قطر إلى مطار "اللد" في سيارات إسرائيلية، وبرعاية الأمن الإسرائيلي، وهذا لم يكن سرا". وأشار إلى أن "نتنياهو يرفض أي حل سياسي، ويرفض حل الدولتين ووحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كما يرفض الضغوط الأوروبية والأمريكية لإنهاء الاحتلال أو وقف الحرب".وأكد مجدلاني أن "تصريحات بوريل هي استخدام سياسي ووظيفي للدور الإسرائيلي في دعم حركة حماس وفي تعزيز الانقسام، لا أكثر ولا أقل".وأضاف ردا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إنه يرفض حل الدولتين:"هذا الحل يجب أن يفرض من الخارج من أجل السلام في المنطقة".يشار إلى أن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 ألف فلسطيني وإصابة 62 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20240120/وثيقة-أوروبية-تكشف-عن-خارطة-طريق-تمهد-لحل-شامل-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1085199323.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير فلسطيني: تصريحات بوريل عن "حماس" هدفها الضغط على نتنياهو
علّق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي قال فيها إن "إسرائيل موّلت حركة حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية".
وقال
مجدلاني لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "تصريحات بوريل، تأتي في إطار الضغط على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو".
وأضاف أنه "طالما كانت تُنقل الأموال لحركة حماس في غزة، عبر طائرات خاصة من قطر إلى مطار "اللد" في سيارات إسرائيلية، وبرعاية الأمن الإسرائيلي، وهذا لم يكن سرا".
وأوضح الوزير الفلسطيني أن "إثارة هذا الموضوع الآن ترتبط بالضغط على حكومة نتنياهو، أمام الرأي العام الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "نتنياهو
يرفض أي حل سياسي، ويرفض حل الدولتين ووحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كما يرفض الضغوط الأوروبية والأمريكية لإنهاء الاحتلال أو وقف الحرب".
وأكد مجدلاني أن "تصريحات بوريل هي استخدام سياسي ووظيفي للدور الإسرائيلي في دعم حركة حماس وفي تعزيز الانقسام، لا أكثر ولا أقل".
وكان بوريل قد صرح، أمس الجمعة، في كلمة ألقاها في جامعة بلد الوليد في إسبانيا، بأن "إسرائيل موّلت حركة حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية".
وأضاف ردا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إنه يرفض حل الدولتين:"هذا الحل يجب أن يفرض من الخارج من أجل السلام في المنطقة".
يشار إلى أن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 ألف فلسطيني وإصابة 62 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.