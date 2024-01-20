https://sputnikarabic.ae/20240120/وزير-فلسطيني-تصريحات-بوريل-عن-حماس-هدفها-الضغط-على-نتنياهو-1085202443.html

وزير فلسطيني: تصريحات بوريل عن "حماس" هدفها الضغط على نتنياهو

وزير فلسطيني: تصريحات بوريل عن "حماس" هدفها الضغط على نتنياهو

علّق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي قال فيها إن "إسرائيل موّلت حركة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T09:00+0000

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وقال مجدلاني لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "تصريحات بوريل، تأتي في إطار الضغط على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو".وأضاف أنه "طالما كانت تُنقل الأموال لحركة حماس في غزة، عبر طائرات خاصة من قطر إلى مطار "اللد" في سيارات إسرائيلية، وبرعاية الأمن الإسرائيلي، وهذا لم يكن سرا". وأشار إلى أن "نتنياهو يرفض أي حل سياسي، ويرفض حل الدولتين ووحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كما يرفض الضغوط الأوروبية والأمريكية لإنهاء الاحتلال أو وقف الحرب".وأكد مجدلاني أن "تصريحات بوريل هي استخدام سياسي ووظيفي للدور الإسرائيلي في دعم حركة حماس وفي تعزيز الانقسام، لا أكثر ولا أقل".وأضاف ردا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إنه يرفض حل الدولتين:"هذا الحل يجب أن يفرض من الخارج من أجل السلام في المنطقة".يشار إلى أن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 ألف فلسطيني وإصابة 62 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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