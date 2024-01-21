https://sputnikarabic.ae/20240121/أمريكا-تعتقد-أن-إسرائيل-قتلت-من-20-إلى-30-من-عناصر-حماس--1085229478.html

أمريكا تعتقد أن إسرائيل قتلت من 20 إلى 30% من عناصر "حماس"

أمريكا تعتقد أن إسرائيل قتلت من 20 إلى 30% من عناصر "حماس"

قدرت وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت نحو 20 إلى 30% فقط من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T07:05+0000

2024-01-21T07:05+0000

2024-01-21T07:05+0000

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كما تعتقد الولايات المتحدة، بحسب تقارير أمريكية، أن "حماس" لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن "أكثر من 9000 من نشطاء "حماس" وأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى حوالي 1000 إرهابي داخل إسرائيل في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي عام 2021، قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي إنه يعتقد أن حركة "حماس" الفلسطينية لديها حوالي 30 ألف مقاتل.ويرجح الجيش الإسرائيلي أن القتال في قطاع غزة سيستمر على الأرجح طوال عام 2024 بأكمله، إذ تعمل إسرائيل على تجريد "حماس" من قدراتها العسكرية والحكومية، كما أنها تعهدت بمواصلة القتال حتى يتم إطلاق سراح جميع محتجزيهم لدى الحركة الفلسطينية. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-رئيس-المكتب-السياسي-لـ-حماس-الإفراج-عن-الرهائن-1085227212.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي