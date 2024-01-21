https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-رئيس-المكتب-السياسي-لـ-حماس-الإفراج-عن-الرهائن-1085227212.html

وزير الخارجية التركي يبحث مع رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" الإفراج عن الرهائن

وزير الخارجية التركي يبحث مع رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" الإفراج عن الرهائن

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، ليل السبت/الأحد، بأن وزير خارجية تركيا، هاكان فدان، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحثا الطرفان الإفراج عن... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T02:16+0000

2024-01-21T02:16+0000

2024-01-21T02:16+0000

وزير الخارجية التركي

العالم

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الرهائن

طوفان الأقصى

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إسطنبول – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، التقى وزير الخارجية فيدان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية، وخلال اللقاء جرت مناقشة موضوعات مثل وقف إطلاق النار، زيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وحل الأزمة (أزمة الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي) على أساس مبدأ "الدولتين" لضمان سلام طويل الأمد".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية تضامنها مع الفصائل الفلسطينية في غزة.ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت الجماعة استهداف 15 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وصعدت الجماعة من عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة الماضية، هجومًا واسعًا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردًا على العمليات البحرية للجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240120/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تلقيها-ردود-أفعال-إيجابية-من-عدة-دول-بشأن-عملياتها-البحرية-1085226218.html

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وزير الخارجية التركي, العالم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الرهائن, طوفان الأقصى