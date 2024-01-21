https://sputnikarabic.ae/20240121/الجيش-الإسرائيلي-يتلقى-دعما-استطلاعيا-من-مقاتلات-بريطانية-أثناء-المعارك-1085249482.html

الجيش الإسرائيلي يتلقى دعما استطلاعيا من مقاتلات بريطانية أثناء المعارك

الجيش الإسرائيلي يتلقى دعما استطلاعيا من مقاتلات بريطانية أثناء المعارك

كشفت صحيفة غربية عن وجود أدلة جديدة تؤكد أن القوات المسلحة البريطانية قدمت دعما كبيرا للجيش الإسرائيلي أثناء معاركه الدائرة في فلسطين، وذلك خلال رحلات المراقبة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T16:06+0000

2024-01-21T16:06+0000

2024-01-21T16:06+0000

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وبحسب صحيفة "ماليتاري ووتش"، فإنه منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قدمت الدول الغربية دعمًا كبيرًا ومتزايدًا للجيش الإسرائيلي، حيث كشفت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنها تنشر أيضًا طائرات من دون طيار من طراز "إم كيو - 9 ريبير" لمراقبة غزة ونقل المعلومات الاستخبارية إلى القوات الإسرائيلية.وقد واجهت المساعدة، وخاصة توفير الأسلحة، بعض الانتقادات في الغرب لتحويل الدعم والاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه بعيدًا عن أوكرانيا في وقت يتسارع فيه التقدم الروسي.وبقدر ما لعبت بريطانيا دورًا رائدًا في دعم المجهود الحربي الأوكراني، بما في ذلك نشر مشاة البحرية الملكية اعتبارًا من أوائل عام 2022، للعمليات القتالية على الخطوط الأمامية ضد القوات الروسية، قامت القوات الجوية الملكية البريطانية أيضًا بأكثر من 50 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/ كانون الأول الفائت.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240121/من-10-نقاط-خارطة-طريق-أوروبية-لحل-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1085247457.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية