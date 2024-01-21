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https://sputnikarabic.ae/20240121/عمدة-دونيتسك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-سوق-بمدينة-دونيتسك-إلى-18-قتيلًا--1085237968.html
عمدة دونيتسك: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق بمدينة دونيتسك إلى 18 قتيلًا
عمدة دونيتسك: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق بمدينة دونيتسك إلى 18 قتيلًا
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق في ضاحية كيروف بمدينة دونيتسك الشعبية إلى 18 قتيلًا و13 مصابًا، حسبما أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T11:00+0000
2024-01-21T11:00+0000
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وكتب كوليمزين في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "في الوقت الحالي هناك 18 قتيلًا و13 مصابًا معروفين".وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونيتسك تيكستيلشيك ارتفع إلى 13 شخصًا. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
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روسيا, العالم

عمدة دونيتسك: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق بمدينة دونيتسك إلى 18 قتيلًا

11:00 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على سوق في ضاحية كيروف بمدينة دونيتسك الشعبية إلى 18 قتيلًا و13 مصابًا، حسبما أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين.
وكتب كوليمزين في منشور عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "في الوقت الحالي هناك 18 قتيلًا و13 مصابًا معروفين".
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونيتسك تيكستيلشيك ارتفع إلى 13 شخصًا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.
وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
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