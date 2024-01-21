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https://sputnikarabic.ae/20240121/غوتيريش-ينتقد-خلو-مجلس-الأمن-من-عضو-دائم-يمثل-أفريقيا-1085234842.html
غوتيريش ينتقد خلو مجلس الأمن من عضو دائم يمثل أفريقيا
غوتيريش ينتقد خلو مجلس الأمن من عضو دائم يمثل أفريقيا
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدم احتواء مجلس الأمن التابع للمنظمة، على عضو دائم من قارة أفريقيا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T09:57+0000
2024-01-21T09:57+0000
أنطونيو غوتيريش
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وكتب غوتيريش على "إكس" ("تويتر" سابقا): "كيف يمكننا أن نقبل أن أفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟ يجب أن تعكس المؤسسات عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما"، لافتًا إلى أن "قمة المستقبل" المنعقدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة".من ناحية أخرى، كرر الأمين العام للأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، مطالبته بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتحجزين في القطاع.وأكد أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.كما سلط غوتيريش الضوء على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تتعرض لهجوم من الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات".
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

غوتيريش ينتقد خلو مجلس الأمن من عضو دائم يمثل أفريقيا

09:57 GMT 21.01.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدم احتواء مجلس الأمن التابع للمنظمة، على عضو دائم من قارة أفريقيا.
وكتب غوتيريش على "إكس" ("تويتر" سابقا): "كيف يمكننا أن نقبل أن أفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟ يجب أن تعكس المؤسسات عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما"، لافتًا إلى أن "قمة المستقبل" المنعقدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة".
من ناحية أخرى، كرر الأمين العام للأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، مطالبته بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتحجزين في القطاع.
وأكد أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
كما سلط غوتيريش الضوء على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تتعرض لهجوم من الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات".
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