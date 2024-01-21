غوتيريش ينتقد خلو مجلس الأمن من عضو دائم يمثل أفريقيا
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدم احتواء مجلس الأمن التابع للمنظمة، على عضو دائم من قارة أفريقيا.
وكتب غوتيريش على "إكس" ("تويتر" سابقا): "كيف يمكننا أن نقبل أن أفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟ يجب أن تعكس المؤسسات عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما"، لافتًا إلى أن "قمة المستقبل" المنعقدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة".
How can we accept that Africa still lacks a single Permanent Member in the Security Council?— António Guterres (@antonioguterres) January 20, 2024
Institutions must reflect today’s world, not that of 80 years ago.
September’s Summit of the Future will be an opportunity to consider global governance reforms & re-build trust.
من ناحية أخرى، كرر الأمين العام للأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، مطالبته بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتحجزين في القطاع.
The refusal to accept the two-state solution for Israelis and Palestinians, and the denial of the right to statehood for the Palestinian people, are unacceptable.— António Guterres (@antonioguterres) January 21, 2024
The right of the Palestinian people to build their own state must be recognized by all.
وأكد أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
كما سلط غوتيريش الضوء على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تتعرض لهجوم من الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات".