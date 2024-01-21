https://sputnikarabic.ae/20240121/قتلى-وجرحى-في-غارة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-جنوبي-لبنان-1085243826.html

قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

ُقُتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، على سيارة في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T14:02+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى"، مشيرة إلى أن إصاباتهم متوسطة وطفيفة.وأضافت الوكالة أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها، مما أدى الى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة رابيد كان بقربها.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع قلعة هونين".ولفت إلى أنه شنّ في القطاع الغربي من جنوب لبنان "هجوماً على تجمع ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما قصف تجمعاً آخر في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه "15موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف الطيران المسيّر سيارة على الطريق بين بلدة البازورية وبرج الشمالي ما أسفر عن مقتل عنصرين من "حزب الله"، واستهدف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفركلا، سهل مرجعيون، ووادي السلوقي، وبلدة حولا، والعباسية، والعديسة، والمجيدية، وتلة الحمامص، بالإضافة لبلدة عيترون بالقطاع الأوسط".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.

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