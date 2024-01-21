https://sputnikarabic.ae/20240121/كوريا-الشمالية-بوتين-أعرب-عن-استعداده-لزيارة-بيونغ-يانغ-في-وقت-مبكر-1085228753.html

كوريا الشمالية: بوتين أعرب عن استعداده لزيارة بيونغ يانغ في وقت مبكر

كوريا الشمالية: بوتين أعرب عن استعداده لزيارة بيونغ يانغ في وقت مبكر

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن استعداده لزيارة بيونغ يانغ في وقت مبكر، وأن بيونغ يانغ مستعدة "لتحية أقرب أصدقاء... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T06:39+0000

2024-01-21T06:39+0000

2024-01-21T06:40+0000

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جاء الإعلان من مكتب مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وذلك بعد يومين من عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، من رحلة إلى موسكو، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقالت الوكالة إن "الرئيس بوتين أعرب عن شكره العميق مرة أخرى لدعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب، وأعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في وقت مبكر".وتأتي زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، إلى روسيا في ظل سعي البلدين لتعزيز التعاون العسكري، والتقت هناك بنظيرها الروسي، سيرغي لافروف، وأجرت زيارة لبوتين.وأشار مكتب مساعد تشوي إلى أن بوتين شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على توجيه الدعوة لزيارة بيونغ يانغ، وأن الرئيس الروسي "أعرب عن استعداده لزيارة كوريا الديمقراطية في وقت مبكر".كما لفت مكتب مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي، إلى أن بيونغ يانغ وموسكو "توصلتا إلى توافق في وجهات النظر"، بشأن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وقال: "أدرك الجانبان أن العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الشمالية والاتحاد الروسي، إذ تعمل الدولتان المستقلتان ذات السيادة كحصن استراتيجي قوي، ومحرك دافع في الدفاع عن السلام والأمن الدوليين، وتعزيز بناء عالم متعدد الأقطاب". وأضاف أن روسيا شكرت كوريا الشمالية "على تقديم الدعم الكامل والتضامن لموقف الحكومة الروسية وشعبها بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

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