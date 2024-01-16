https://sputnikarabic.ae/20240116/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزيري-خارجية-روسيا-وكوريا-الشمالية-1085069368.html
بوتين يعقد اجتماعا مع وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية
بوتين يعقد اجتماعا مع وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T17:52+0000
2024-01-16T17:52+0000
2024-01-16T17:52+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
كوريا الشمالية
العالم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وأوضح بيسكوف قائلا: "استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هي، في الكرملين".وأضاف بيسكوف: "أبلغ وزيرا خارجية روسيا وكوريا الديمقراطية الزعيم الروسي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سونغ هي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى موسكو: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للمشاكل القائمة، وما زلنا ندعو إلى إقامة عملية تفاوض دون أي شروط مسبقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء شمال شرق آسيا".وأضاف لافروف: "قدمت روسيا مقترحات ذات صلة سواء بشكل مستقل أو مع الصين إلى مجلس الأمن الدولي. وهي على طاولة المفاوضات".وقال لافروف، في وقت سابق، إن الطرفين يخططان لمناقشة المزيد من التوسع في التعاون بين الدول، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك لتلخيص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة بوتين - كيم جونغ أون.
https://sputnikarabic.ae/20240116/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-المضاد-وإذا-استمر-هذا-الأمر-فسوف-تطرح-قريبا-مسألة-بقائها-كدولة-1085065599.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, العالم
بوتين يعقد اجتماعا مع وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزويرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هي، التي تجري محادثات في موسكو.
وأوضح بيسكوف قائلا: "استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هي، في الكرملين".
وأضاف بيسكوف: "أبلغ وزيرا خارجية روسيا وكوريا الديمقراطية الزعيم الروسي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن روسيا تؤيد تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية.
وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سونغ هي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى موسكو: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للمشاكل القائمة، وما زلنا ندعو إلى إقامة عملية تفاوض دون أي شروط مسبقة
من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء شمال شرق آسيا".
وأضاف لافروف: "قدمت روسيا مقترحات ذات صلة سواء بشكل مستقل أو مع الصين إلى مجلس الأمن الدولي. وهي على طاولة المفاوضات".
وقال لافروف، في وقت سابق، إن الطرفين يخططان لمناقشة المزيد من التوسع في التعاون بين الدول، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك لتلخيص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة بوتين - كيم جونغ أون.